شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى 1.8 مليون سيارة بسبب خطر انفصال غطاء المحرك والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة تسلا استدعاءًا لـ1.8 مليون سيارة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز، وهو رقم كبير حتى بالنسبة لشركة ليست غريبة على هذا التحول فى الأحداث، وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) عن الاستدعاء بسبب خطر فشل البرنامج فى إخطار الأفراد بغطاء المحرك المنفصل.

ويمكن أن ينفصل غطاء المحرك الذى لم يتم تأمينه بشكل صحيح أثناء قيادة الشخص ويحجب رؤيته، وأصدرت Tesla تحديثًا للبرنامج عبر الهواء من شأنه أن يحل المشكلة، ويتم الاستدعاء على سيارات مختارة من طراز 3 وModel S وModel X من عام 2021 إلى عام 2024، ويؤثر أيضًا على سيارات Model Y من 2020 إلى 2024.

وشهد هذا العام بالفعل مجموعة من عمليات استدعاء سيارات تسلا، فى يناير تم استدعاء 200 ألف سيارة بسبب خلل فى الكاميرا الاحتياطية، وفى فبراير تجاوز هذا الرقم هذا الاستدعاء، حيث تم وضع علامة على مليونى مركبة بسبب وجود نص تحذيرى صغير للغاية.

وشهد شهر مايو 125000 مركبة بها مشاكل فى أحزمة الأمان، وشهد شهر يونيو ماسحات الزجاج الأمامى المعيبة وحواف 12000 من سيارات Tesla Cybertrucks.