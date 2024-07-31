شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تتسبب فى اختفاء كلمات المرور لـ 15 مليون مستخدم لمتصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت جوجل بعد أن تسبب خطأ في اختفاء كلمات المرور لملايين مستخدمي متصفح كروم على نظام ويندوز، حيث بدأت المشكلة في 24 يوليو واستمرت لمدة 18 ساعة، مما جعل كلمات المرور المحفوظة غير مرئية ومنع حفظ كلمات مرور جديدة، لكن تم تقديم إصلاح مؤقت، ولكن الآن يحتاج المستخدمون فقط إلى إعادة تشغيل متصفحهم للحصول على الإصلاح الكامل، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وتشرح جوجل في تقرير الحادث المصغر: "لم يتمكن المستخدمون المتأثرون من العثور على كلمات المرور في مدير كلمات المرور في كروم. يمكن للمستخدمين حفظ كلمات المرور، ومع ذلك لم تكن مرئية لهم. كان التأثير محدودًا بإصدار M127 من متصفح كروم على نظام ويندوز".

كما تصف شركة التكنولوجيا العملاقة في ماونتن فيو أن المشكلة تنبع من "تغيير في سلوك المنتج بدون حماية الميزات المناسبة". تقدر فوربس عدد المتأثرين بحوالي 15 مليونًا، وسمحت مشكلة حديثة أخرى للجهات الفاعلة السيئة بتجاوز التحقق من البريد الإلكتروني في Google Workspace، مما يسمح لهم بإنشاء حسابات وهمية.

وتوضح تقارير Kerbs on Security أن هذه الثغرة تسمح للمهاجمين بإنشاء حسابات ضارة واستخدامها لانتحال هوية أصحاب النطاقات في خدمات الطرف الثالث باستخدام ميزة "تسجيل الدخول باستخدام Google" من جوجل، وقد استغلت هذه الثغرة، التي بدأت في أواخر يونيو، عملية التلاعب بعملية إعداد الحساب لتجاوز التحقق من النطاق.

وقد تم إصلاح المشكلتين منذ ذلك الحين، وأعربت Google عن أسفها للإزعاج، كما واجهت شركة مايكروسوفت، منافسة جوجل، التدقيق بشأن مشكلة في تكنولوجيا المعلومات. فقد أدى تحديث معيب من برنامج CrowdStrike إلى إرسال 8.5 مليون جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows إلى شاشة الموت الزرقاء. ولجعل الأمور أسوأ، تدير هذه الأجهزة أعمالًا بالغة الأهمية مثل المستشفيات وشركات الطيران وحتى المتاجر ومحطات التلفزيون.