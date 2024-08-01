شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح Apple Intelligence لنظام التشغيل iOS 18.1: كيفية تنزيله وكيف تستفيد منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل أخيرًا ميزة Apple Intelligence فى مرحلة الإصدار التجريبى، وفي يوم الاثنين، أطلقت الشركة iOS 18.1 beta للمطورين لاختبار الميزات الجديدة تمامًا، والتي تعمل بتقنية Apple Intelligence.

وإلى جانب iOS 18.1، أصدرت أبل أيضًا نفس التحديثات لجهاز iPad 18.1 beta وmacOS 18.1 beta، وبعد الإصدار، لجأ الرئيس التنفيذى لشركة أبل Tim Cook إلى X (Twitter سابقًا)، قائلًا أن Apple Intelligence ستجلب عددًا من الاحتمالات الجديدة للمستخدمين.

وأضاف: "إنه لأمر مثير أن نرى مطورينا يبدأون فى البناء بها"، تحدثت أبل عن Apple Intelligence خلال WWDC 2024، أشارت الجلسة الرئيسية خلال الحدث إلى أن ميزات Apple Intelligence ستأتى مع إطلاق سلسلة iPhone 16 فى سبتمبر.

ومع ذلك، تقول التقارير الآن أنه سيتم تأجيلها حتى أكتوبر. وهذا يعنى أن سلسلة iPhone 16 ستتلقى تحديثًا آخر، iOS 18.1 لتقديم Apple Intelligence فى الهواتف الذكية.

إصدار iOS 18.1 التجريبى من أبل: ما الذى تحتاجه لتثبيته؟

بخلاف متطلبات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، سيتعين على المستخدمين التسجيل فى قائمة انتظار داخل تطبيق إعدادات أبل، بعد الحصول على ترقية الإصدار التجريبى، تأكد من عمل نسخة احتياطية جديدة لجهاز iPhone أو iPad، فى حالة رغبتك أو احتياجك إلى الرجوع إلى إصدار أقدم مرة أخرى.

لتثبيت إصدار iOS 18.1 التجريبى، تحتاج أيضًا إلى ترقية جهازك إلى إصدار iOS 18 التجريبي. للحصول على إصدار iOS 18.1 التجريبى، انتقل إلى الإعدادات وانقر على خيار عام، ستجد خيار تحديث البرنامج هنا، بالنقر فوق هذا الخيار، قم بتشغيل تحديثات الإصدار التجريبي.

بعد تثبيت إصدار iOS 18.1 التجريبى، افتح الإعدادات وانقر على زر Apple Intelligence & Siri الجديد (أسفل إمكانية الوصول مباشرةً). قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل تمكين ميزات الإصدار التجريبى من Apple Intelligence المتاحة على جهازك، ضع فى اعتبارك أن هذه هى النظرة الأولى على بعض الميزات الأولى فى الإصدار التجريبى من Apple Intelligence.

iOS 18.1 beta: قائمة الميزات

لم تصدر أبل القائمة الكاملة لميزات Apple Intelligence بعد. يحمل تحديث البيتا الجديد عددًا قليلًا فقط من هذه الميزات. ومن المتوقع أن تأتى الميزات المتبقية فى مرحلة البيتا اللاحقة. فيما يلى قائمة الميزات التى يمكن للمستخدمين تجربتها فى إصدار البيتا iOS 18.1.

- فى أدوات الكتابة الجديدة، يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النص ومراجعته وتلخيصه فى كل مكان يكتبون فيه تقريبًا، بما فى ذلك البريد والملاحظات والصفحات وتطبيقات الجهات الخارجية.

- سيحتوى البريد أيضًا على بعض الميزات الجديدة الخاصة به. سيحتوى التطبيق على خيار الرد الذكى الذى يوفر اقتراحات للاستجابة السريعة.

- يشهد هذا التحديث أيضًا إصلاحًا شاملًا لـ SIri، المساعد الشخصى لشركة أبل. سيتم ملاحظة التصميم الجديد للأضواء المتوهجة التى تلتف حول حواف الجهاز عندما يكون Siri نشطًا فى هذه المرحلة. كما يتمتع بالقدرة على التبديل بين النص والصوت للتفاعلات مع Siri. ومع ذلك، ستحسن أبل Siri بشكل أكبر فى الإصدارات القادمة.

- ميزة تقليل الانقطاع هى ميزة جديدة تركز فقط على الإشعارات التى قد تحتاج إلى اهتمام فورى، مثل رسالة نصية حول الاستلام المبكر من الحضانة.

نظرًا لأن مرحلة الإصدار التجريبى من iOS 18.1 هى الإصدار الأول من Apple Intelligence، فهى لا تحتوى على العديد من الميزات. ميزات إنشاء الصور وGenmoji وتكامل ChatGPT والإشعارات ذات الأولوية مفقودة فى هذا الإصدار.