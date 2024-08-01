شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصمة "ضربات القلب".. أبل تختبر طريقة جديدة لإلغاء قفل أجهزة أيفون وماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هى كلمة المرور الأكثر أمانًا؟ رقم التعريف الشخصي؟ النمط؟ أو ربما Face ID؟ ولكن ماذا لو استخدم هاتفك إيقاع قلبك الفريد لتأمين جهازك؟ حسنًا، هذا ليس خيالًا علميًا ولكنه تقنية جديدة تستكشفها شركة آبل من خلال براءة اختراعها الممنوحة حديثًا.

وتمامًا كما تستخدم شركة آبل ميزة ECG (تخطيط كهربية القلب) الموجودة فى Apple Watch لمراقبة إيقاع القلب، فإن قفل القلب الجديد سيسمح للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة أبل الخاصة بهم أثناء ارتداء Apple Watch وربما ميزة iPhone التى تصادق على معدل ضربات القلب.

وتصف براءة اختراع آبل الجديدة، التى تم تسليط الضوء عليها فى تقرير صادر عن Apple Insider، تقنية تحدد المستخدمين بناءً على إيقاعات قلبهم الفريدة، وتقدم طريقة آمنة وسلسة لمصادقة الجهاز، ويشير ملخص براءة الاختراع إلى أن "هذه (التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع) موجهة إلى جهاز إلكترونى يحتوى على مستشعر متكامل لاكتشاف نشاط القلب والإشارات الكهربائية للقلب للمستخدم.

وباستخدام الإشارات المكتشفة، يمكن للجهاز الإلكترونى تحديد هوية المستخدم أو مصادقته وإجراء عملية بناءً على هوية المستخدم."

الفكرة الأساسية وراء أحدث تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع من شركة أبل هى أن قلب كل شخص لديه إيقاع مميز، والذى يمكن استخدامه كمعرف حيوى، وتأتى ساعة أبل مزودة بالفعل بأجهزة استشعار تخطيط كهربية القلب التى تساعد فى التقاط هذه الأنماط الفريدة.

وتتضمن هذه العملية نقطتى اتصال بجسم المستخدم: المستشعر الموجود فى الخلف والذى يلامس اليد التى ترتدى الساعة والتاج الرقمى الذى يضع المستخدم إصبع السبابة عليه، عندما يبدأ المستخدم تطبيق تخطيط كهربية القلب ويلمس التاج الرقمى، تكتمل الدائرة، مما يسمح لساعة أبل بقياس الإشارات الكهربائية للقلب.

ومن خلال استخدام قراءة تخطيط كهربية القلب بالكامل والتحقق من إيقاع قلب المستخدم، ستسمح التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة أبل المتصلة بهم طالما استمروا فى ارتداء ساعة أبل، وسيؤدى هذا إلى تبسيط وتسريع عملية المصادقة بشكل أكبر، مما يعزز السلامة والراحة للمستخدمين، وتمامًا كما يمكن للمستخدمين إلغاء قفل أجهزة ماك الخاصة بهم باستخدام ساعة أبل، فسيكونون قادرين على إلغاء قفل أجهزتهم باستخدام بيانات إيقاع القلب.

بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا وراء مستشعر تخطيط القلب الكهربائى لساعة Apple Watch، يستكشف براءة الاختراع أيضًا إمكانية دمج تقنية قراءة تخطيط القلب الكهربائى فى أجهزة iPhone، ويشير التصميم المذكور فى الاقتراح إلى أن Apple قد تحول الجزء الخارجى من iPhone إلى جهاز لقياس القلب. بمجرد حمل iPhone، يمكن مصادقة المستخدم بناءً على معدل ضربات قلبه، مما يبسط عملية تخطيط القلب الكهربائي.

ولا تناقش براءة الاختراع نظام إلغاء قفل إيقاع القلب الجديد فحسب، بل تلمح أيضًا إلى استخدام بيانات إيقاع القلب الكهربائى لتحديد مزاج المستخدم، و"فى بعض التجسيدات، يمكن للجهاز الإلكترونى تحديد مزاج المستخدم من الإشارات القلبية وتوفير البيانات المتعلقة بمزاج المستخدم"، كما ورد فى براءة الاختراع. على سبيل المثال، أثناء التمرين، يمكن لساعة Apple أو iPhone تحليل بيانات إيقاع القلب وضبط الموسيقى تلقائيًا لتناسب مزاج المستخدم.

والجدير بالذكر أن أحدث براءة اختراع من Apple تنسب الفضل إلى العديد من المخترعين، بما فى ذلك جلوريا لين وتيدو إل. ماكاجيما وباريت راؤول وأندرو ب. هودج. تتمتع لين، على وجه الخصوص، بتاريخ طويل من المساهمة فى مختلف تقنيات التعريف البيومترية، وهو ما يؤكد خبرتها فى هذا المجال المبتكر.