شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Canva تستحوذ على Leonardo.ai لدمجه فى Magic Studio.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة Canva على شركة Leonardo، ai المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي والتى تتخذ من أستراليا مقرًا لها، وتعمل على إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وإنشاء الأصول المرئية، كما تقدم المنصة ميزات مثل الترقية المدعومة بالذكاء الاصطناعى والتحرير المضمن وإنشاء الصور فى الوقت الفعلي.

وقالت شركة Canva إن نموذج Phoenix AI سيتم دمجه فى أدوات Magic Studio كجزء من عملية الاستحواذ، والجدير بالذكر أن هذا هو الاستحواذ الثامن للشركة، حيث انضمت إلى Affinity (2024)، وFlourish (2022)، وKaleido (2021)، وSmartmockups (2021)، وPexels (2019)، وPixabay (2019)، وZeetings (2018).

وفى منشور فى غرفة الأخبار، أعلنت شركة Canva عن الاستحواذ على شركة Leonardo، على الرغم من الاستحواذ على الشركة، ستسمح Canva لشركة الذكاء الاصطناعى الناشئة بتطوير منصتها على الويب لمستخدميها وعملائها من الشركات، على غرار Affinity، ومع ذلك، ستدمج Canva نموذج Phoenix AI الخاص بالشركة الناشئة فى أدوات Magic Studio الخاصة بها، سيتم استخدام النموذج بشكل أساسى لتحسين أداء قدراتها على إنشاء الصور والفيديو، ستستثمر الشركة أيضًا الموارد المالية والخبرة والمحتوى المرخص من برنامج Canva Creators فى Leonardo.

ويسمح Leonardo.ai للمستخدمين بإنشاء صور بأنماط مختلفة، بما فى ذلك الصور الواقعية للغاية، وصور الشخصيات، والأنمى، والأنماط التصويرية، والمزيد، كما يوفر تحسين الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعى، وإنشاء الصور فى الوقت الفعلى، وتحرير الصور المضمنة، فى حين أن المنصة لديها مستوى متميز مع ميزات متقدمة، يمكن للمستخدمين المجانيين أيضًا إنشاء عدد محدود من الصور ومقاطع الفيديو.

وادعت Canva أن نموذج Phoenix الأساسى لشركة Leonardo يُظهر مستوى عالٍ من الالتزام السريع، وإنشاء نص دقيق فى الصور، ويمكنه إنشاء أصول جاهزة للإنتاج فى محاولة واحدة، لم تتم مشاركة أى تفاصيل أخرى حول بنية النموذج أو البيانات التى تم تدريبه عليها.