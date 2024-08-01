شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. اعرف كيفية تغيير الهوامش فى مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

عند إنشاء مستند فى مستندات جوجل، قد تحتاج إلى ضبط المسافة بين حافة الصفحة والمحتوى " الهوامش"، على سبيل المثال، لدى العديد من الأساتذة متطلبات بشأن أحجام الهوامش التى يجب استخدامها فى الأوراق الجامعية.

بإمكانك بسهولة تغيير الهوامش اليسرى واليمنى والعلوية والسفلية فى مستندات جوجل ، وتتوفر عدة طرق مختلفة للقيام بذلك ومنها.

تغيير الهوامش للمستند بأكمله

الطريقة الأسهل لتغيير الهوامش فى مستندات جوجل هى استخدام خيار إعداد الصفحة الذى يقوم بأتمتة التعديلات لك استنادًا إلى القياسات التى تدخلها.

الخطوة 1: انتقل إلى الملف واختر إعداد الصفحة.

الخطوة 2: اختر المستند بأكمله فى المربع المنسدل "تطبيق على".

الخطوة 3: أسفل الهوامش على اليمين، أدخل كل قياس بالبوصة.

الخطوة 4: اضبط الإعدادات الإضافية حسب تفضيلاتك ثم حدد موافق.

ستشاهد بعد ذلك الهوامش الجديدة للمستند بأكمله.