شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. جوجل تقدم خدمة Preferred Care for Pixel لبريطانيا واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل إطلاق Pixel 9 الشهر المقبل، تعمل جوجل على توسيع نطاق توفر الرعاية المفضلة خارج الولايات المتحدة وكندا إلى المملكة المتحدة واليابان، حيث يمكنك الدفع مقابل خطة الرعاية المفضلة لمدة عامين مقدمًا (على سبيل المثال، Pixel 8 Pro: 249 دولارًا أمريكيًا) أو الدفع شهريًا (8 Pro: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا) لتغطية.

الأضرار العرضية مثل "السقوط، وانسكابات السوائل، والشقوق"، يمكنك المطالبة بما يصل إلى حالتين من حوادث التلف العرضى فى أى فترة مدتها 12 شهرًا بناءً على تاريخ الإصلاح أو الاستبدال الأول، الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية "بعد انتهاء ضمان جوجل طالما كان الجهاز مسجلًا"، ويتم شحن البدائل فى يوم العمل التالى، فى حين يمكنك الحصول على إصلاحات للشاشة فقط مقابل 29 دولارًا فى المواقع المباشرة فى الولايات المتحدة وكندا. تختلف "جميع رسوم الخدمة الأخرى" وتبلغ 129 دولارًا لجهاز Pixel 8 Pro.

يمكن شراء برنامج Preferred Care "خلال 30 يومًا من الشراء" من متجر Google Store، بينما يمكنك التحقق من صفحة أهلية برنامج Preferred Care عند الشراء من بائعى تجزئة آخرين.

تتوفر خدمة Preferred Care لأجهزة Google Pixel وFitbit التالية:

بكسل 8a، بكسل 8، بكسل 8 برو، بكسل ووتش 2، بكسل تابلت، بكسل 7a، بكسل فولد، بكسل 7، بكسل 7 برو، بكسل 6، بكسل 6 برو، بكسل 6a، بكسل 5a، Fitbit Ace LTE، وFitbit Ace 3، وFitbit Sense 2، وFitbit Versa 4، وFitbit Charge 6، وFitbit Luxe، وFitbit Inspire 3.