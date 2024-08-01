شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. جوجل تتيح أدوات تحرير الذكاء الاصطناعى في Photos للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت جوجل في أبريل الماضي، بإتاحة جميع أدوات تحرير الذكاء الاصطناعي في Photos، بما في ذلك Magic Editor وMagic Eraser وPhoto Unblur وPortrait Light، للجميع، وأكدت شركة جوجل أن جميع ميزات تحرير الذكاء الاصطناعي هذه أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي Google Photos، في السابق، كانت أدوات الذكاء الاصطناعي هذه مخفية خلف جدار الدفع، ولكن بدءًا من هذا الأسبوع، لن تكون هناك حاجة إلى اشتراك للوصول إليها، وفقاً لموقع phonearena.

استغرق الأمر من جوجل بضعة أشهر لإزالة شرط الاشتراك، ولكن هذا لأن عملاق البحث كان عليه التأكد من أن هذه الميزات تعمل عبر مجموعة واسعة من أجهزة Android وiOS حتى تعمل أدوات تحرير الذكاء الاصطناعي في Google Photos بشكل جيد بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

تحتوي بعض أدوات تحرير الذكاء الاصطناعي هذه على شريط تمرير قوة يسمح للمستخدمين بضبط شدة التأثير، Portrait Light وPhoto Unblur هما فقط بعض أدوات التحرير بالذكاء الاصطناعي التي تحتوي على شريط تمرير القوة حتى تتمكن من جعل تأثيراتها أكثر دقة.

من ناحية أخرى، تعد أداة Erase وMagic Eraser في Magic Editor فعالتين للغاية في سيناريوهات مختلفة، على الرغم من أنهما تساعدان المستخدمين على إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة.

ومع ذلك، تعمل Magic Eraser بشكل أفضل للإصلاحات السريعة على أجزاء أصغر من الصورة، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي في Magic Editor بعمل أفضل في ملء المساحات لأنه أفضل في إجراء عمليات مسح أكثر تعقيدًا.

باستخدام Magic Editor، يمكنك أيضًا تكبير أجزاء من الصورة التي تريد تحديدها في حالة احتياجك إلى أداة تحديد أكثر دقة، وسيجعل ذلك من السهل جدًا تحرير الكائنات ذات الحواف الأقل تميزًا.

ضع في اعتبارك أنه لكي تتمكن من استخدام أدوات تحرير الذكاء الاصطناعي في Google Photos، فأنت بحاجة إلى جهاز به ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت على الأقل ويعمل بنظام Android 8.0/iOS 15 أو أعلى.