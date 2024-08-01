شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف ‏iPhone 14 Pro Max و Pixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة Apple iPhone 14 فى شهر سبتمبر الماضى فى حدث "Far Out" فى كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف Pixel 8 كما يلي: ‏iPhone 14 Pro Max ‏iPhone 14 Pro Max البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير. الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2 دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim ) أو ( dual esim – international) Pixel 8 Pixel 8 ‎المعالج: Google Tensor G3 ‎التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام ‎الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب. ‎الكاميرا الامامية 10.5 م.ب. ‎الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير ‎نظام التشغيل: اندرويد 14 ‎البطارية: 4575 مللي أمبير

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