علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف ‏iPhone 14 Pro Max و Pixel 8

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة Apple iPhone 14 فى شهر سبتمبر الماضى فى حدث "Far Out" فى كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14  وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max،  وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف Pixel 8 كما يلي:

‏iPhone 14 Pro Max

البطارية : li-ion 4323  ميلي أمبير.

الكاميرا  الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة :  1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)  و esim )

أو ( dual esim – international)

Pixel 8

‎المعالج: Google Tensor G3

‎التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

‎الكاميرا الخلفية :  50+12 م.ب.

‎الكاميرا  الامامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

‎نظام التشغيل: اندرويد 14

‎البطارية: 4575 مللي أمبير

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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