شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن التحديث الجديد.. مايكروسوفت توقف الإعلانات على Skype والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق Skype على التخلص من الإعلانات، كما أشارت إحدى المدونات التى نشرتها شركة مايكروسوفت، فيزيل التحديث الأخير جميع الإعلانات من المنصة بأكملها، بما فى ذلك قنوات Skype وواجهة الدردشة الرئيسية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قالت مايكروسوفت، أن هذه الخطوة كانت استجابة لملاحظات المستخدمين ومحاولة لجعل تجربة Skype أكثر نظافة وسهولة فى الاستخدام.

سيظل قسم "اليوم" فى Skype كما هو، إلى جانب موجز الأخبار الموجود مسبقًا، ولن يكون هناك أى إعلانات مصاحبة لهذا الخلاصة، ويمكن للمستخدمين أيضًا حذف علامة تبويب موجز الأخبار من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات.

وسيقدم Skype نظامًا جديدًا لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي على تطبيق سطح المكتب.

يتيح هذا للأشخاص الوصول إلى منشئ الصور من نافذة الدردشة أو الشريط العلوى، وهناك واجهة أكثر سهولة فى الاستخدام وجاذبية بصريًا وتتوسع الصور الآن عند الضغط عليها.

يجلب التحديث الأخير أيضا التكامل مع أداة المصادقة OneAuth إلى تطبيق iOS، وكان هذا موجودًا بالفعل على Android.

يحل OneAuth محل نظام تسجيل الدخول القديم، لذلك سيسجل المستخدمون الدخول تلقائيًا إذا كانوا قد سجلوا الدخول بالفعل إلى تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل Teams.

ويتوفر التحديث للجميع المسجلين فى برنامج Skype Insider، لذا سجل إذا لم تكن مسجلًا، ويبدأ طرحه اليوم ولكن سيستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى كل مستخدم، وتحث مايكروسوفت المستهلكين على الاستمرار فى التحقق إذا لم يظهر على الفور.