شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة الفيديو جيم Bungie تسرح 220 موظفًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عانت صناعة الألعاب من جولات من تسريح العمال وإغلاق الاستوديوهات ولا تظهر أي علامات على التوقف في أي وقت قريب، حيث تأتي أحدث جولة من عمليات التسريح من شركة الفيديو جيم Bungie، والمعروفة بلعبة Destiny 2.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، أعلن بيت بارسونز، الرئيس التنفيذي لشركة Bungie، على موقعها الرسمي، أنها ستلغي 220 وظيفة تمثل حوالي 17% من قوتها العاملة.



ولعل الأدوار التنفيذية والقيادية العليا هي الأكثر تأثرًا بهذه الجولة من عمليات التسريح، لكنه أشار أيضًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر على كل مستوى من مستويات الشركة.



ألقى بارسونز باللوم على الحاجة إلى عمليات التسريح على عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع تكاليف التطوير وتحولات الصناعة والظروف الاقتصادية المستمرة.



كما أشار إلى أن الاستوديو سيركز جهود التطوير بالكامل على Destiny وMarathon، حيث شهدت Destiny 2 وحدها انخفاضًا ملحوظًا في أعداد اللاعبين والإيرادات التي انخفضت بنسبة 45% عن توقعاتها.