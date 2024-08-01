شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لمستخدمى iPhone فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل تحديث iOS 17.6 لطرازات iPhone المؤهلة، وعملت علي توسيع إحدى الميزات الرئيسية التي يمكن أن تنقذ حياة المستخدم في المواقف الصعبة - الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية - إلى دولة اليابان، وفقاً لموقع gadgets360.

تقول الشركة إن مستخدمي iPhone المؤهلين في اليابان يمكنهم الآن الوصول إلى ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية بعد التحديث إلى iOS 17.6، مع أحدث تحديث، يمكنهم الاتصال بخدمات الطوارئ باستخدام الاتصالات القائمة على الأقمار الصناعية حتى في المواقع التي لا يوجد بها شبكة خلوية أو اتصال Wi-Fi.

تم تقديم هذه الميزة لأول مرة في نوفمبر 2022 في الولايات المتحدة وكندا، في الأشهر اللاحقة، تم توسيعها إلى بضع مناطق أخرى، في ذلك الوقت، أعلنت شركة أبل أن ميزة Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية ستُعرض مجانًا للمستخدمين لمدة عامين، ومع ذلك، مدد صانع iPhone الفترة لمدة عام آخر، مما يجعلها مجانية للاستخدام حتى عام 2025 على الأقل.

توافر ميزة Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية

تقول أبل إن ميزة Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية متاحة الآن في المناطق التالية: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي متوافقة فقط مع iPhone 14 والإصدارات الأحدث.

بالإضافة إلى توسيع ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، يجلب تحديث iOS 17.6 أيضًا إصلاحات للأخطاء للمشكلات المعروفة. وفقًا لملاحظات إصدار أبل، فإنه يحل المشكلات المتعلقة بنظام AVFoundation Capture الفرعي وMarketplaceKit - الخيارات التي يمكن للمطورين فقط الوصول إليها.

إلى جانب iOS 17.6، طرحت أبل تحديثات iPadOS 17.6 وtvOS 17.6 وwatchOS 10.6 وvisionOS 1.3 لأجهزتها. كما قدمت تحديث iOS 18.1 Developer Beta 1 بالتوازي، مما جلب ميزات مدعومة بـ Apple Intelligence - مجموعة خدمات الذكاء الاصطناعي (AI) - إلى iPhone.