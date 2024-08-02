شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر المكالمات العشوائية على أندرويد.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكالمات العشوائية مزعجة دائمًا، وغالبًا ما تقاطع المكالمات التسويقية والترويجية الأنشطة اليومية بل وتؤدي أحيانًا إلى عمليات احتيال، وقد تأتي هذه المكالمات غير المرغوب فيها من المسوقين عبر الهاتف أو المتصلين الآليين أو المحتالين، وفي حين أن المكالمات العشوائية مزعجة، لا يمكنك تجاهلها أو إبقاء هاتفك صامتًا لفترة أطول، يمكنك أيضًا عدم تشغيل وضع عدم الإزعاج لفترة أطول حيث قد ينتهي بك الأمر إلى تفويت مكالمات مهمة من شركات التوصيل أو غيرها، إذن ماذا تفعل إذن؟

حظر المكالمات العشوائية يدويًا

يمكنك حظر أرقام فردية يدويًا، على هاتف يعمل بنظام Android:

- افتح تطبيق الهاتف وانتقل إلى سجل المكالمات.

- اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال العشوائية، ثم حدد "حظر" أو "إبلاغ".

- هذه الطريقة مفيدة ولكنها قد تكون محدودة، حيث يغير المتصلون العشوائيون أرقامهم بشكل متكرر.

تصفية المكالمات غير المعروفة

توفر أجهزة Android أيضًا ميزة لتصفية المكالمات العشوائية غير المعروفة أو المشتبه بها تلقائيًا:

-افتح تطبيق الهاتف.

- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث (القائمة) وانتقل إلى الإعدادات.

- حدد "معرف المتصل والمكالمات العشوائية" وقم بتشغيل "تصفية المكالمات العشوائية" و"عرض معرف المتصل والمكالمات العشوائية".

- تساعد هذه الميزة في إسكات المكالمات من أرقام غير موجودة في جهات اتصالك، مما يقلل من الانقطاعات الناجمة عن المكالمات العشوائية المحتملة.