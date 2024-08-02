شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة مشاهدة الألعاب الأولمبية علي يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الألعاب الأولمبية 2024 الآن على قدم وساق، ويحرص يوتيوب الآن على حصولك على كل المحتوى الذي تريده عنها، ويستمتع الأشخاص بالبث المباشر وأبرز الأحداث، والآن، يتأكد يوتيوب من حصول الأشخاص على مزيد من التغطية وإتاحة الفرصة لمشاهدي يوتيوب لتجربة الألعاب من خلال عيون منشئي المحتوى المفضلين لديهم على يوتيوب، وفقاً لموقع phonearena.

أصدر يوتيوب منشورًا جديدًا على المدونة يشرح فيه بالتفصيل جميع الطرق التي يمكنك من خلالها البقاء على اطلاع دائم بالألعاب، NBC هي الناقل الرئيسي للألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة، ويمكنك مشاهدة التغطية بدقة 4K على YouTube TV، كما يمكنك مشاهدة مقاطع وأبرز الأحداث منها على يوتيوب.

بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال أكثر من 30 منشئ محتوى مشهورًا على يوتيوب إلى باريس حتى يتمكنوا أيضًا من مشاركة الألعاب الأولمبية مع المشاهدين من خلال التعليق.

يعمل المبدعون مع المذيعين الرسميين لتقديم وجهة نظرهم حول ما يحدث في الألعاب، وفقًا لموقع YouTube.

يتم إرسال مستخدمي يوتيوب إلى الأحداث تمامًا مثل الصحفيين العاديين، كما يسمح لمنشئي المحتوى بتجربة حدث كبير بشكل مباشر.