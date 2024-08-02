شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ربحت أبل من مبيعات أيفون خلال أخر 90 يوما.. لن تصدق الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إن الشركة سجلت أرقامًا قياسية في الإيرادات ربع السنوية في أكثر من عشرين دولة ومنطقة، بما في ذلك كندا والمكسيك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا والفلبين وتايلاند، كما سجلت رقمًا قياسيًا في الإيرادات على الإطلاق في الخدمات، والتي نمت بنسبة 14%.

وقد بلغت إيرادات ايفون 39.3 مليار دولار، بانخفاض 1% على أساس سنوي ولكنها نمت على أساس العملة الثابتة.

وقد حققت إيرادات أيفون أرقامًا قياسية في الربع الأخير من يونيو في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا والمكسيك وإندونيسيا والفلبين، ونمت قاعدة العملاء المثبتة النشطة لـ iPhone إلى أعلى مستوى على الإطلاق في المجموع وفي كل قطاع جغرافي.



فيما بلغت إيرادات iPad حوالي 7.2 مليار دولار، بزيادة 24.1% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق iPad Pro وiPad Air الجديدين.



كما حققت أجهزة Mac إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 2% على أساس سنوي، بفضل جهاز MacBook Air الذي يعمل بشريحة M3.