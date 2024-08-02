شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة ثريدز التابعة لميتا تتجاوز 200 مليون مستخدم .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تجاوز تطبيق Threads فاصل 200 مليون مستخدم، وفقًا للمدير التنفيذي آدم موسيري، ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من إعلان مارك زوكربيرج أن الخدمة "على وشك" الوصول إلى 200 مليون مستخدم خلال آخر مكالمة أرباح للشركة.

وعلى الرغم من أن Threads لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بتطبيقات Meta الأخرى، إلا أنها نمت بمعدل أسرع بكثير ، وأعلن زوكربيرج سابقًا عن 175 مليون مستخدم الشهر الماضي مع احتفال Threads بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، وتكهن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مرارًا وتكرارًا بأنه قد يكون التطبيق التالي للشركة الذي يضم مليار مستخدم.

وقال زوكربيرج: "قد قمنا ببناء هذه الشركة منذ 20 عامًا، ولا يوجد الكثير من الفرص المتاحة لتنمية تطبيق يستخدمه مليار شخص ، ومن الواضح أن هناك الكثير من العمل من الآن وحتى هناك."

وسيكون الاستمرار في تنمية قاعدة مستخدمي التطبيق أمرًا أساسيًا لقدرة ميتا على تحقيق الدخل في نهاية المطاف من Threads، والتي لا تحتوي حاليًا على إعلانات أو نموذج أعمال.

في حين تمكنت Threads حتى الآن من الاستفادة من الفوضى والجدل المحيط بـ X، لا تزال Meta تتصارع مع كيفية وضع تطبيقها الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كبديل لـ X.

وقال موسيري وزوكربيرج إنهما لا يريدان أن يتم الترويج للتطبيق المحتوى السياسي للمستخدمين الذين لا يطلبون ذلك صراحةً ، وقد أثارت هذه السياسة تساؤلات بين بعض موظفي ميتا، حسبما ذكرت صحيفة The Information مؤخرًا.

ويُنظر أيضًا إلى خوارزمية "من أجلك" الخاصة بـ Thread على نطاق واسع على أنها بطيئة في مواكبة الأخبار العاجلة والأحداث الجارية، واعترف موسري مؤخرا بهذه القضية ، وكتب في منشور على موقع Threads: "نحن بالتأكيد لسنا بالسرعة الكافية بعد، ونحن نعمل بنشاط للتحسن هناك".