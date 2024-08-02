شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحقق 85.8 مليار دولار إيرادات أخر 3 أشهر .. والأرباح تصل لـ 21.4 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل عن تحقيق إيرادات ربع سنوية بلغت 85.8 مليار دولار، بزيادة 5% عن العام الماضي، وهو ما كان أفضل مما توقعته، على الرغم من تأثير سلبي لأسعار الصرف الأجنبي بلغ 230 نقطة أساس.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 21.4 مليار دولار، بزيادة 7.53% على أساس سنوي وأرباح ربع سنوية للسهم المخفف بلغت 1.4 دولار، بزيادة 11% على أساس سنوي للسنة المالية 2024 التي انتهت في 29 يونيو 2024.

خلال مكالمة الأرباح، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إن الشركة سجلت أرقامًا قياسية في الإيرادات ربع السنوية في أكثر من عشرين دولة ومنطقة، بما في ذلك كندا والمكسيك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا والفلبين وتايلاند، كما سجلت رقمًا قياسيًا في الإيرادات على الإطلاق في الخدمات، والتي نمت بنسبة 14%.

- بلغت إيرادات المنتجات 61.6 مليار دولار، بزيادة 2% عن العام الماضي، مدفوعة بإطلاق iPad Pro وiPad Air الجديدين، فيما بلغت قاعدة العملاء المثبتة أعلى مستوى لها على الإطلاق في جميع القطاعات الجغرافية، مدفوعة بمستويات غير مسبوقة من رضا العملاء وولائهم وعدد كبير من العملاء الجدد على منتجات أبل.

- حققت إيرادات الخدمات رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 24.2 مليار دولار، بزيادة 14% على أساس سنوي، مع رقم قياسي على الإطلاق في الأسواق المتقدمة ورقم قياسي في الربع الأخير من يونيو في الأسواق الناشئة.



- سجلت إيرادات الخدمات على الإطلاق في الأمريكتين وأوروبا وأرقامًا قياسية في الربع الأخير من يونيو في الصين الكبرى وبقية آسيا والمحيط الهادئ.

- بلغت إيرادات ايفون 39.3 مليار دولار، بانخفاض 1% على أساس سنوي ولكنها نمت على أساس العملة الثابتة.

- حققت إيرادات أيفون أرقامًا قياسية في الربع الأخير من يونيو في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا والمكسيك وإندونيسيا والفلبين.

ونمت قاعدة العملاء المثبتة النشطة لـ iPhone إلى أعلى مستوى على الإطلاق في المجموع وفي كل قطاع جغرافي.



- بلغت إيرادات iPad حوالي 7.2 مليار دولار، بزيادة 24.1% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق iPad Pro وiPad Air الجديدين.



- حققت أجهزة Mac إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 2% على أساس سنوي، بفضل جهاز MacBook Air الذي يعمل بشريحة M3، وأداء قوي في الأسواق الناشئة، مع تسجيل أرقام قياسية في الربع الثاني من عام 2019 لأجهزة Mac في أمريكا اللاتينية والهند وجنوب آسيا، وقد وصلت قاعدة أجهزة Mac المثبتة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث كان نصف عملاء MacBook Air في الربع من المستخدمين الجدد لأجهزة Mac.



- بلغت إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات 8.1 مليار دولار، بانخفاض 2.3% على أساس سنوي، وتستمر Watch وAirPods في مواجهة مقارنة صعبة مع إطلاقات العام الماضي من الجيل الثاني من AirPods Pro وWatch SE وWatch Ultra الأولى.



- أكثر من مليار اشتراك مدفوع عبر الخدمات على منصتنا، وهو ما يقرب من ضعف عدد الاشتراكات المدفوعة قبل 4 سنوات.