شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة الرسائل الصوتية لـ Meta AI.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتساب لنظام أندرويد يختبر ميزة جديدة لروبوت الدردشة الذي تمت إضافته مؤخرًا، Meta AI، ووفقًا للتقارير ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية إلى روبوت الدردشة، ويُقال إن Meta AI قادر أيضًا على الرد على الرسائل، وإن كان بتنسيق نصى.

ويُقال إن الميزة يتم طرحها لمجموعة صغيرة من المختبرين التجريبيين الذين سيتمكنون من استخدامها، قد يوسعها واتساب لمجموعة مستخدمين أكبر فى الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، تم رصد ميزة الرسائل الصوتية لـ Meta AI في إصدار واتساب التجريبي لنظام أندرويد 2.24.16.10، وبعد طرحها، سيتمكن أولئك الذين سجلوا في برنامج Google Play Beta من النقر فوق زر Meta AI للوصول إلى واجهة الدردشة ورؤية أيقونة رسالة صوتية جديدة.

هذه الأيقونة مشابهة لتلك التي نراها في الدردشات والمجموعات الأخرى ويتم وضعها بجوار حقل النص في الأسفل، وستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية إلى Meta AI، وسيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على معالجة الصوت وفهم الاستعلام، ثم سيولد الاستجابة فى نص.

ويمكن أن تكون الميزة مفيدة في المواقف التي لا يستطيع فيها المستخدم كتابة سؤال طويل ولكنه لا يزال يتطلب المعلومات، خاصة أولئك المستخدمين الذين هم دائمًا في حالة تنقل قد يجدون الميزة المفترضة مريحة، ومن المثير للاهتمام، بينما كان Meta AI متعدد الوسائط دائمًا ويمكنه إنشاء الصور، لم تتم إضافة إنشاء الصوت أو معالجته إليه حتى الآن، قد يغير هذا التحديث ذلك أخيرًا.

وبشكل منفصل، ورد أن واتساب لنظام أندرويد يختبر طريقة للرد السريع على الرسائل عن طريق النقر المزدوج عليها، ويقال أن الميزة تضيف رمزًا تعبيريًا للقلب افتراضيًا، بمجرد النقر المزدوج على الرسالة بواسطة المستخدم، والجدير بالذكر أن Instagram وFacebook يدعمان هذه الميزة بالفعل، وحاليًا، هذه الميزة في مرحلة تجريبية ولم يتم الكشف عن تاريخ إصدارها العام.