شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع نطاق ميزة "الوقت المدرسى" ليشمل الهواتف والأجهزة اللوحية والان مع تفاصيل الخبر

ستسمح شركة جوجل قريبًا للآباء بتقييد وظائف هواتف أطفالهم أو أجهزتهم اللوحية أثناء وجودهم في المدرسة ، وأعلنت الشركة أنها توسع ميزة "وقت المدرسة" لتشمل هواتف وأجهزة لوحية وساعات مختارة تعمل بنظام أندرويد خلال العام المقبل.

وأطلقت الشركة ميزة School time لأول مرة على ساعة Fitbit Ace LTE الذكية فى مايو، ومن المفترض أن يساعد توفير هذه الميزة لمجموعة أوسع من الأجهزة في إبعاد أي عوامل تشتيت إضافية عن الفصل الدراسي إلى جانب السماح للآباء بمنع أطفالهم من الوصول إلى تطبيقات معينة، يمكن لـ School time أيضًا الحد من المكالمات الهاتفية وإشعارات الرسائل من جهات اتصال معينة، ويمكن للآباء ضبط هذه الإعدادات من خلال تطبيق Family Link من جوجل.



وكما أشارت شركة جوجل، فإن المراهقين الذين لا يخضعون للمراقبة من خلال تطبيق Family Link من جوجل ما زالوا قادرين على استخدام وضع التركيز في أجهزتهم لمنع الإشعارات عندما يحتاجون إلى التركيز.

وفي وقت لاحق من هذا الصيف، ستبدأ جوجل أيضًا في السماح للآباء بربط حساباتهم على يوتيوب بحسابات أبنائهم المراهقين، مما يسمح لهم بتتبع نشاطهم.

فى حين أنه من الجيد أن نرى جوجل توسع ميزة School Time لتشمل ما هو أبعد من الأجهزة القابلة للارتداء، إلا أن الشركة لم تذكر أي هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام أندرويد ستدعم هذه الميزة.

وسيتعين علينا أيضًا أن نرى ما إذا كانت شركة Apple ستحذو حذوها، حيث تمتلك الشركة ميزة Schooltime ذات العلامة التجارية المماثلة والتى تتوفر فقط على ساعاتها الذكية.