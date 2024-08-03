شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا تواجه تحقيقين من وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتكار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية أطلقت تحقيقين منفصلين في شركة إنفيديا بشأن مخاوف مكافحة الاحتكار بشأن تعاملات الأعمال التجارية التي تركز على الذكاء الاصطناعي لعملاق الحوسبة.

وسيشهد التحقيق الأول، الذي أوردته بوليتيكو ، قيام وزارة العدل بفحص استحواذ إنفيديا على Run:ai، بينما سيقيم التحقيق الثاني، كما أوردته The Information ، ما إذا كانت إنفيديا قد أساءت استخدام هيمنتها في رقائق الذكاء الاصطناعي لتثبيط العملاء عن استخدام المنتجات المنافسة.



وفى أبريل، أفادت التقارير أن شركة إنفيديا أنفقت 700 مليون دولار لشراء Run:ai، الشركة الناشئة الإسرائيلية المتخصصة في برامج إدارة وحدات معالجة الرسوميات.

وفي حين لم يتم الكشف عن المخاوف المحددة المحيطة بشراء Run:ai، فقد راقبت الهيئات التنظيمية الأمريكية والدولية عن كثب عمليات الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الكبرى في الآونة الأخيرة بشأن قضايا مثل ممارسات الأعمال المناهضة للمنافسة واحتكارات السوق.

وكانت عمليات الاستحواذ على الذكاء الاصطناعي محل اهتمام خاص، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا في يوليو، وتعهدت فيه "بالحماية من التكتيكات التي من شأنها أن تقوض المنافسة العادلة أو تؤدي إلى ممارسات غير عادلة أو خادعة في نظام الذكاء الاصطناعي".



يأتي التحقيق الثاني الذي أطلقته وزارة العدل استجابة لشكاوى من المنافسين ، وسيبحث التحقيق ما إذا كانت شركة إنفيديا قد أساءت استخدام هيمنتها على السوق للضغط على مزودي الخدمات السحابية لشراء منتجاتها.

كما سيبحث التحقيق في مزاعم مفادها أن إنفيديا تفرض رسومًا زائدة على عملائها مقابل معدات الشبكات إذا اختاروا شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من شركات منافسة مثل AMD و Intel .

وصرحت المتحدثة باسم شركة إنفيديا ميلين مانجالندان في بيان لموقع بوليتيكو: "نحن نتنافس على أساس عقود من الاستثمار والابتكار، والالتزام الصارم بجميع القوانين، وجعل إنفيديا متاحة بشكل مفتوح في كل سحابة وفي الموقع لكل مؤسسة، وضمان أن يتمكن العملاء من اختيار أي حل هو الأفضل لهم" وسنستمر في دعم المبتكرين الطموحين في كل صناعة وسوق، ويسعدنا تقديم أي معلومات يحتاجها المنظمون".

وتشير التقديرات إلى أن شركة إنفيديا تسيطر على ما بين 70% و95% من سوق الرقائق اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد أثارت هيمنة إنفيديا غضب الجهات التنظيمية العالمية الأخرى، حيث ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن الشركة قد تواجه اتهامات فرنسية بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بسبب ممارساتها المزعومة المناهضة للمنافسة.

وفي يونيو، تفوقت إنفيديا لفترة وجيزة على مايكروسوفت لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، وهو إنجاز مدفوع إلى حد كبير بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



