شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستأنف عمليات إطلاق رواد الفضاء فى 18 أغسطس بمهمة Crew-9 والان مع تفاصيل الخبر

تتطلع ناسا و SpaceX إلى إطلاق مهمة Crew-9 في منتصف هذا الشهر، والتي تكون عبارة عن إطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لصالح ناسا، ومن المقرر أن يكون ذلك في 18 أغسطس.

ووفقا ما ذكره موقع "space"، فإن رواد الفضاء الأربعة الذين سيكونون على متن المركبة الفضائية هم القائدة زينا كاردمان، والطيار نيك هاج، وأخصائية المهمة ستيفاني ويلسون، وأخصائي المهمة ألكسندر جوربونوف، من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

لا تزال المهمة بحاجة إلى الحصول على موافقة الإطلاق النهائية من وكالة ناسا، بعد فشل المرحلة الثانية من صاروخ SpaceX Falcon 9 في 11 يوليو بسبب تسرب الأكسجين.

في حين تم تطهير الصاروخ للطيران واستأنف مؤخرًا عمليات الإطلاق غير المأهولة لأقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX، تريد ناسا التأكد من أن المركبة آمنة للطاقم قبل تاريخ الإطلاق المستهدف في 18 أغسطس.

قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، خلال إحاطة إعلامية حول Crew-9: "لقد تابعنا التحقيق حتى النهاية".

وأضاف ستيتش، أن SpaceX قد غيرت بالفعل أجهزة الاستشعار التي كانت مسؤولة عن تسرب الأكسجين في 11 يوليو في مرحلة ثانية منفصلة، وأن ناسا تشعر بالثقة في أن التغيير سيؤمن إطلاق Crew-9.

وقال ستيتش: "لقد اتبعنا هذا الاختبار، وسنتبع نفس الاختبار على مرحلتنا، لذلك سنحصل على فحص لهذا المستشعر في اختبار المرحلة الثانية"، موضحا "سنعمل على جميع البيانات، ونعمل على جميع التحليلات والشهادات، وبعد ذلك سنكون مستعدين للطيران".

كما يوحي اسمها، ستكون Crew-9 هي الدورة التاسعة لرواد الفضاء التي تطير بها SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

ومع ذلك، ستكون الرحلة العاشرة المأهولة لمركبة دراجون الفضائية كجزء من برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة الفضاء.

كانت الرحلة الأولى هي Demo-2، وهي رحلة تجريبية لرائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية والتي تم إطلاقها في مايو 2020.

كما قامت Crew Dragon أيضًا بعدة مهام خاصة لرواد الفضاء إلى المدار وإلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك رحلة Inspiration4 التاريخية المدنية بالكامل في عام 2021 وثلاث رحلات لشركة Axiom Space ومقرها هيوستن.

