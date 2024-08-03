شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم لسطح المكتب يحصل على ميزة تشبه Circle to Search.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سيحصل تطبيق Google Lens في Chrome على ترقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تجعله يبدو وكأنه إصدار سطح مكتب من Circle to Search .

كجزء من تحديث كروم، ستتيح لك جوجل الضغط فوق زر جديد في مربع البحث لتنشيط Google Lens حتى تتمكن من تحديد الأشياء التي تريد البحث عنها ، وبعد ذلك بفضل الشريط الجانبي الذي يظهر مباشرة داخل علامة التبويب التي تبحث فيها، ستتمكن من إجراء "بحث متعدد"، أو بحث يحتوي على كل من النص والصورة التي وجدتها باستخدام Lens.

وقد تكون هذه الميزة بمثابة طريقة أكثر فائدة للبحث، خاصة أنك لن تضطر إلى الانتقال بعيدًا عن الصفحة التي تبحث عنها من خلال إجراء بحث منفصل على جوجل أو فتح علامة تبويب جديدة.

(لاحظ أنك تمكنت بالفعل من تنشيط Google Lens بالضغط بزر الماوس الأيمن أو من قائمة النقاط الثلاث ورؤية النتائج في شريط جانبي على متصفح كروم لسطح المكتب، ولكن الجديد هنا هو أيقونة Google Lens في شريط البحث والقدرة على البحث المتعدد مباشرة من هذا الشريط الجانبي.)

ومن المقرر طرح التحديث الذي يمكّن هذه الميزة خلال "الأيام القليلة القادمة" عالميًا، وفقًا لمنشور مدونة من نائبة رئيس Chrome باريسا تابريز . ويمكن أن تتضمن نتائج البحث التي تظهر في الشريط الجانبي نظرة عامة غريبة أحيانًا على الذكاء الاصطناعي من جوجل ، ولكن هذه الميزة ستكون متاحة فقط لمستخدمي الولايات المتحدة، كما أخبر المتحدث باسم جوجل جوشوا كروز The Verge.

كما أضافت جوجل ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم، والتي ستتيح لك طرح أسئلة حول سجل بحثك للمساعدة في العثور على رابط قد ترغب في إلقاء نظرة عليه مرة أخرى.

الأداة، التي سيتم إطلاقها "في الأسابيع المقبلة" في الولايات المتحدة على متصفح Chrome لسطح المكتب، هي أداة اختيارية وستعتمد على نموذج قائم على السحابة لتشغيل النتائج، وفي إحاطة مع الصحفيين، ناقش تابريز إمكانية السماح للنموذج بالعمل على الجهاز "بمجرد أن نتمكن من الحصول على أداء عالي الجودة حيث نعتقد أنه تجربة مستخدم رائعة".

كما تقوم جوحل أيضًا بتقديم ميزة كروم لمساعدتك في مقارنة المنتجات عبر الإنترنت أثناء التسوق .