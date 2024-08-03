شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة Cybertruck تتسبب فى إصابة لاعبى فورتنايت .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قدمت حزمة Summer Road Trip للاعبين فرصة قيادة Tesla Cybertruck في ألعاب مثل Fortnite وRocket League ، والآن بعد مرور أسبوع نشر العديد من لاعبي Fortnite مقاطع فيديو لخلل حدث عندما استخدموا Cybertruck أثناء المباراة.

وظهرت منشورات حول خلل Cybertruck على Reddit وYouTube، يحدث الخلل عندما تقوم بتحويل شاحنة إلى عملاق يشبه الصندوق يمتلكه إيلون ماسك.

وعند الخروج من السيارة، حدث خطأ جعل Nitro Fists، وهو سلاح المشاجرة الذي يبدو تمامًا كما لو أنه عديم الفائدة .

واختبر منشئ موقع YouTube، تابور هيل، الخلل عندما قام بتحويل شاحنة إلى Cybertruck وقادها لبضع ثوان، وبدلاً من الانزلاق بلطف إلى الأمام نحو وجه الخصم الناعم باستخدام قبضات النيترو، تسببت قفافيز في دخول شخصيته في نفضات عالية ومتكررة.

بالطبع، لن يكون هذا الخلل مثيرًا للسخرية بشكل لذيذ إذا لم يكن لدى Cybertruck في عالم Tesla الحقيقي مواطن خلل أكثر من مونولوج Max Headroom.

وفي الوقت الحالي، تخضع شاحنة تيسلا للاستدعاء الأخير بسبب مشاكل في ممسحة الزجاج الأمامي التي يمكن أن تقلل من رؤية السائق ، هذا بالإضافة إلى استدعاء دواسة الوقود المتوقفة سيئة السمعة والتي حدثت في أبريل.

وقد تواصلنا مع أحد ممثلي Epic Games عبر البريد الإلكتروني للحصول على فرصة للتعليق، وأخبرنا أنه تم تحديد الخلل وإصلاحه في حوالي الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي اليوم.



