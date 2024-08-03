شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتعاش مبيعات آيباد مع اقتراب أبل من تحقيق تقدم كبير فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن أحدث أجهزة iPad Pro و iPad Air اللوحية قبل بضعة أشهر، وبعد عدة أرباع من المبيعات الضعيفة، أدت المنتجات الجديدة إلى تعزيز كبير لقسم iPad في الشركة.

جنبًا إلى جنب مع الأداء القوي في الخدمات وأجهزة Mac، حققت شركة أبل إيرادات ربع سنوية بلغت 85.8 مليار دولار، بزيادة 5% عن الربع السابق من العام الماضي ، وكانت إيرادات iPhone والأجهزة القابلة للارتداء ثابتة نسبيًا حيث ينتظر المستهلكون موجة جديدة من المنتجات قريبًا.

وبحلول الوقت الذي ستعلن فيه شركة Apple عن أرباحها القادمة، ستكون الشركة قد قدمت iPhone 16 وiPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

ومن بين التحسينات الأخرى، ستحتوي طرازات Pro على شاشات أكبر قليلاً، بينما ستلتقط أجهزة iPhone القياسية زر الحركة الذي ظهر لأول مرة العام الماضي.

ومن المتوقع أن تصل هذه الأجهزة في سبتمبر إلى جانب سماعات AirPods الجديدة وأجهزة Apple Watch المحدثة، كما يشاع أن Apple تعمل على تحسين المواصفات لجهاز MacBook Pro وMac Mini، ومن المرجح أن يتم ترقيتهما بشريحة M4 في وقت ما من هذا الخريف.

من ناحية البرمجيات، تعمل الشركة حاليًا على إطلاق إصدارات تجريبية عامة لأنظمة التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وtvOS 18 وmacOS Sequoia وwatchOS 11 القادمة، وبالنسبة لأجهزة iPhone وiPad وMac، ستمثل هذه التحديثات دخول Apple الكبير إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ، والتي ستتضمن بعض التكاملات مع ChatGPT من OpenAI، وتخطط الشركة لإطلاق مجموعة Apple Intelligence من قدرات البرامج هذه مع iOS 18.1.

وصرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، لشبكة سي إن بي سي قائلًا: "لقد قمنا بإعادة نشر الكثير من الأشخاص في مجال الذكاء الاصطناعي الذين كانوا يعملون على أشياء أخرى.

ومن المؤكد أن نتائجنا لهذا الربع تتضمن زيادة على أساس سنوي في المبلغ الذي ننفقه على الذكاء الاصطناعي وذكاء أبل".

وفي مكان آخر، تواجه شركة أبل قضية احتكارية رفيعة المستوى من وزارة العدل وهي المواجهة في قاعة المحكمة التي تحاول الشركة رفضها وما زالت في الأشهر الأولى من تخفيف قبضتها على متجر التطبيقات من خلال السماح ببدائل من جهات خارجية (في الاتحاد الأوروبي) والسماح للمحاكيات بالدخول إلى المتجر (فى كل مكان) لأول مرة.