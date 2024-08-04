شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقاضى الشركة المصنعة لمحولات شحن السيارات الكهربائية "غير الآمنة للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركة تسلا دعوى قضائية ضد شركة تصنع موصلًا على طراز MagSafe مصممًا للسماح لأصحاب السيارات الكهربائية بالهروب السريع من محطة الشحن إذا شعروا أن سلامتهم مهددة.

وتزعم شركة صناعة السيارات أن Escape Connector من شركة EVject "غير آمن للغاية ويشكل خطرًا كبيرًا للإصابة للأشخاص أو الممتلكات"، وفقًا للدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

وتطالب شركة تسلا المحكمة بمنع شركة EVject من وصف المنتج بأنه آمن، وحظر استيراد المحول في الولايات المتحدة، وإجبار الشركة على دفع تعويضات لا تقل عن 75 ألف دولار.

وفي الملف، تقول شركة تسلا إنها اختبرت إصدار معيار الشحن لأمريكا الشمالية (NACS) من ملحق EVject في محاكاة تيار عالي باستخدام كابل Supercharger الخاص بالشركة ومنفذ EV للمركبة، ووجدت تسلا أن منتج EVject وصل إلى درجة حرارة 100 درجة مئوية (نقطة غليان الماء) أثناء الشحن السريع بالتيار المستمر عند 420 أمبير.

وتشير تسلا أيضًا إلى أن الشركة اعترفت بأن المحول قد يسخن عند شحن سيارة Cybertruck، ويروج موقع EVject للمنتج من خلال رسم سيناريو مخيف ، ويتعرض أصحاب السيارات الكهربائية للهجوم أثناء الشحن، ولا يمكنهم القيادة بعيدًا إلى بر الأمان دون الخروج من السيارة وفصل التيار الكهربائي.

وتعلن شركة EVject عن المحول باعتباره "متوافقًا تمامًا" مع مركبات NACS وتسرد العديد من طرازات Tesla بالاسم ، وتزعم شركة تسلا التي تدير أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العالم، أن موصل Escape Connector قد يعرض كابلات الشحن الخاصة بها أيضًا لخطر التلف ، كما تعلن شركة EVject أن الجزء الخارجي من المحول المنفصل سيحمي قابس المحطة عند فصله.