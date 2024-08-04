شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق iPhone 16 Pro وiPhone Pro Max الشهر المقبل .. اعرف المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقترابنا من الإطلاق الرئيسي التالي لشركة أبل، تتزايد الإثارة حول سلسلة iPhone 16 الجديدة بين عشاق التكنولوجيا ومحبي أبل، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone الجديدة في أوائل سبتمبر، ومن المتوقع أن تجلب ترقيات كبيرة مقارنة بسابقتها، ويشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max الجديد على وجه الخصوص سيحصلان على بعض الترقيات القوية ليصبحا مرة أخرى أحد أفضل الهواتف الذكية المتطورة في السوق.

وفقًا لسلسلة من التسريبات والشائعات، ستحتوي أجهزة iPhone 16 Pro على شاشات أكبر وأكثر سطوعًا، وأحدث شريحة A18 Pro، وأنظمة كاميرا محسنة، وبطارية أكبر، وخيارات اتصال محسنة.

شاشة وتصميم سلسلة iPhone 16 Pro المتوقعة

من المتوقع أن تكون إحدى الميزات البارزة لسلسلة iPhone 16 Pro هي تقديم شاشات OLED أكبر حجمًا، من المتوقع أن يحتوي iPhone 16 Pro على شاشة مقاس 6.3 بوصة، ارتفاعًا من شاشة 6.1 بوصة الموجودة في iPhone 15 Pro، وفي الوقت نفسه، يُقال إن iPhone 16 Pro Max سيأتي بشاشة مقاس 6.9 بوصة، وهي زيادة عن شاشة iPhone 15 Pro Max مقاس 6.7 بوصة، بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن كلا الطرازين يحتويان على حواف أنحف، حيث يبلغ حجم حواف iPhone 16 Pro 1.2 ملم فقط وiPhone 16 Pro Max 1.15 ملم، للحصول على تجربة مشاهدة غامرة أكثر.

سلسلة iPhone 16 Pro تحصل على تعزيز الأداء

من المرجح أن تتميز سلسلة iPhone 16 Pro بأحدث شريحة A18 Pro من أبل، والتي ستعد بتحسينات كبيرة في الأداء مقارنة بشريحة A17 Pro المستخدمة في الطرز السابقة، ومن المتوقع أن يعمل هذا المعالج الجديد على تحسين كفاءة الأجهزة وسرعتها وتجربة المستخدم الشاملة، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أبل أيضًا مجموعة الذكاء الاصطناعي الشخصية مع "Apple Intelligence" لتوفير المزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين وتحسين أداء الأجهزة.

ترقيات الكاميرا في سلسلة iPhone 16 Pro

من المتوقع أن تتلقى أنظمة الكاميرا في iPhone 16 Pro وPro Max ترقيات كبيرة، ومن المتوقع أن يحتوي كلا الطرازين على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات بأن شركة آبل ستضيف عدسة مقربة 5x جديدة ستحل محل العدسة المقربة 3x، مما يوفر إمكانات تكبير محسنة للحصول على صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً، ويشاع أيضًا تضمين زر "التقاط" مخصص جديد، مما يسهل على المستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء التنقل.

شائعات عن بطارية سلسلة iPhone 16 Pro

فيما يتعلق بالاتصال، تم إعداد سلسلة iPhone 16 Pro لدعم أحدث معايير Wi-Fi 7، مما يوفر اتصالات إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، ومن المتوقع أيضًا أن يشهد عمر البطارية تحسينات، ويلمح المتسرب الصيني Instant Digital، القائم على موقع Weibo، إلى أنه مع iPhone 16 Pro، ستوفر أبل بطارية تبلغ سعتها 3577 مللي أمبير في الساعة، ويمكن أن يحتوي Pro Max على بطارية تبلغ سعتها 4676 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يدعم كلا الطرازين الشحن السلكي السريع بقدرة 40 واط والشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 20 واط، وهي ترقية من الشحن السلكي بقدرة 27 واط وشحن MagSafe بقدرة 15 واط في الجيل السابق.

أسعار سلسلة iPhone 16 Pro وتوافرها

أما بالنسبة للسعر، تشير بعض التقارير إلى أنه على الرغم من هذه الترقيات المهمة، فمن المتوقع أن تظل الأسعار المبدئية لجهاز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max هي نفسها التي كانت عليها سابقاتها، من المرجح أن يبدأ سعر iPhone 16 Pro من 999 دولارًا في الولايات المتحدة، بينما سيبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 1199 دولارًا في الولايات ومع ذلك، هناك العديد من التسريبات التي تشير إلى أن شركة آبل قد تفكر في زيادة الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.