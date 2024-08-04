شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة Valorant على أجهزة إكس بوكس S / X و PS5 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Riot Games عن إطلاق لعبة Valorant بشكل مفاجئ على منصات Xbox Series S / X وPS5 اليوم، وبعد فترة تجريبية قصيرة في يونيو، ستتوفر نسخة Valorant لمنصة الألعاب في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان والبرازيل وستتميز بنفس طريقة اللعب والأبطال والقدرات الموجودة في نسخة الكمبيوتر الشخصي.

وبحسب موقع the verge، فلن تدعم لعبة Valorant على الأجهزة المنزلية اللعب المشترك لأن Riot Games تريد الحفاظ على "نزاهة المنافسة"، وهذا يعني أن لاعبي الكمبيوتر الشخصي لن يحصلوا على دعم وحدة التحكم أيضًا.

وستدعم اللعبة التقدم المشترك، لذا فإن أي جلود وتقدم ستنتقل بين الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم، كما سيتلقى لاعبو الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم إصدارات متزامنة للمنصات، بما في ذلك تصحيحات التوازن، والوكلاء الجدد، وتحديثات الخرائط، والمحتوى المتميز، والمزيد.

كما قامت Riot Games بإجراء بعض التعديلات على إصدار وحدة التحكم من لعبة التصويب التكتيكية 5v5، وذلك بشكل أساسي لجعلها أكثر ملاءمة لوحدة التحكم للعب إطلاق النار المباشر.

ويوضح أرنار جيلفاسون، مدير إنتاج Valorant، "التركيز هو وضع إطلاق نار جديد يتصرف بشكل أساسي مثل إطلاق النار المباشر، ولكن بحساسية منخفضة".

وبهذه الطريقة، يمكن للاعبين استخدام إطلاق النار المباشر كلما احتاجوا إلى السرعة في تحريك الكاميرا أو التصويب، ولكن استخدام وضع التركيز كلما احتاجوا إلى الدقة، وهذا يقرب أيضًا من آلية التصويب التي اعتاد عليها لاعبو وحدة التحكم في ألعاب التصويب، كل هذا دون فقدان القيمة المضافة التي توفرها مشاهد التصويب المباشر في Valorant ".