شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين الدولارات لاستخدام أصوات هوليود فى الذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمنتج الذكاء الاصطناعي المستقبلي من Meta أن يجعلك تدردش مع المشاهير وفقًا لبلومبرج ونيويورك تايمز، وتجري الشركة محادثات مع أوكوافينا وجودي دينش وكيجان مايكل كي، من بين مشاهير آخرين من مختلف وكالات هوليود لمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ويبدو أن الشركة تعتزم دمج أصواتهم في مساعد رقمي محادثة مائل للذكاء الاصطناعي يسمى MetaAI، وهو مشابه لـ Siri و Google Assistant.

وتخطط ميتا لتسجيل أصواتهم وتأمين حق استخدامها في أكبر عدد ممكن من المواقف عبر Facebook وMessenger وInstagram وWhatsApp وحتى نظارات Ray-Ban Meta.

وتقول بلومبرج إن المفاوضات بدأت وتوقفت عدة مرات، لأنه يبدو أن كلا الجانبين لا يتفقان على شروط الاستخدام ، في الوقت الحالي يبدو أنهم استقروا على حد زمني، مما يعني أنه لا يمكن استخدام أي صوت تسجله الشركة إلا خلال فترة محددة.

ومع ذلك، يمكن تجديد الصفقات مع الممثلين أو تمديدها بحلول وقت انتهاء عقدهم.

ولا يزال ممثلو الممثلين يتطلعون إلى التفاوض بشأن حدود أكثر صرامة، على الرغم من أن SAG-AFTRA توصلت إلى اتفاق مع Meta بشأن الشروط. إذا كنت تتذكر، فقد كافحت SAG-AFTRA من أجل وضع أحكام لحماية الممثلين من خطر فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي عندما أضربت العام الماضي.

وبموجب هذه الشروط، سيتعين على الشركة أن تدفع للممثلين وتحصل على موافقتهم قبل أن تتمكن من استخدام صورهم المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإذا توصلت ميتا إلى اتفاق مع الممثلين الذين تتحدث إليهم، فقد تدفع لهم رسومًا بملايين الدولارات.

وتتطلع شركة ميتا إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصفقات قبل مؤتمر Connect الخاص بها في سبتمبر، كما تقول The Times، حيث من المتوقع أن تطلق مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي.

خلال نفس الحدث العام الماضي، قدمت الشركة أيضًا منصة chatbot تضم 28 "شخصية" بصوت المشاهير، بما في ذلك سنوب دوج، وباريس هيلتون، ودواين ويد، وكيندال جينر ، وتشير المعلومات إلى أن ميتا قد ألغت هذا المشروع بهدوء، ولم تعد صفحات روبوتات الدردشة الخاصة بالمشاهير على Facebook وInstagram متاحة.