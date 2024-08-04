شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب موعد إصدار أيفون 16.. إطلاقه سيكون مبكرًا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

يعد شهر سبتمبر هو الشهر الذي تطلق فيه أبل تقليديًا الإصدارات الجديدة، لذلك ربما قررت الشركة بالفعل تاريخ الكشف، حيث كشفت أحد المنافذ الصينية CNMO Technology News، عن أنه سيتم الإعلان عن سلسلة iPhone 16 في 10 سبتمبر، و يبدو هذا معقولًا حيث تحب Apple عقد أحداث إعلان iPhone يوم الثلاثاء، وبذلك سيكون الإصدار مبكرا عن العام الماضي، حيث أقيم الحدث في 12 سبتمبر، وهو يوم الثلاثاء.

وفقًا لما ذكره موقع "phonearena"، كان أحد الاستثناءات لذلك هو حدث إطلاق iPhone 14، الذي أقيم يوم الأربعاء ولكن كان لدى أبل سبب لتغيير التقليد في عام 2022.

يبدو أن iPhone 16 سيكون أحد أكثر إصدارات أبل إثارة منذ سنوات، وذلك بسبب التركيز الذي توليه السلسلة على ميزات الذكاء الاصطناعي.

كما أنه بالنسبة للأجهزة، يمكننا أن نتوقع إصدارات Pro أكبر مقاس 6.3 بوصة و6.9 بوصة، وإصدارات قياسية أعيد تصميمها قليلاً، وزر التقاط جديد للتحكم في التصوير الفوتوغرافي، وشرائح 3 نانومتر أسرع للمجموعة بأكملها.

سيكون زر الحركة الذي كان حصريًا لطرازات Pro العام الماضي قياسيًا في جميع المجموعة، وسيحصل iPhone 16 Pro على عدسة تكبير بصري Tetraprism 5x الخاصة بـ iPhone 15 Pro Max، ومن المرجح أيضًا أن تتباهى طرازات Pro بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.