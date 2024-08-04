شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا أصبح هاتف iPhone 16 Pro وPro Max أكبر حجمًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبعد أجهزة iPhone الجديدة ما يزيد قليلاً عن شهر واحد عن طرحها في شهر سبتمبر، وستدعم تشكيلة iPhone 16 ذكاء أبل بشكل كامل وستتميز بترقيات الكاميرا وزر التقاط مخصص، ولكن هناك تغيير رئيسي واحد في التصميم قادم إلى طرازات Pro فقط: شاشات أكبر.

سيكون كل من iPhone 16 Pro وPro Max أكبر من أي هواتف Pro سابقة، وبفضل مجموعة متنوعة من التقارير المؤيدة، نعلم أن هناك شاشات أكبر.

أحجام العرض لجهاز iPhone 16 Pro وPro Max

كما تم التأكيد عدة مرات من العديد من المصادر، من المتوقع أن تتضمن تشكيلة iPhone 16 طرازات Pro بأحجام العرض التالية:

iPhone 16 Pro: 6.3بوصة (صعودًا من 6.1)

آيفون 16 برو ماكس: 6.9 بوصة (صعودًا من 6.7)

نظرة عامة مختصرة على تغييرات حجم iPhone

استمرت شاشة iPhone الأصلية مقاس 3.5 بوصة في الفترة من عام 2007 حتى عام 2012، عندما أخذ iPhone 5 هذا الحجم إلى 4 بوصات، ومع ذلك، حدثت القفزة الأكبر في عام 2014 مع iPhone 6 و6 Plus بحجم 4.7 و5.5 بوصة، وعندما تم إطلاق هاتف iPhone X في عام 2017، جاءت شاشته الممتدة من الحافة إلى الحافة مع نتوء طفيف يصل إلى 5.8 بوصة، ولكن في إطار بحجم مماثل، وشهد العام التالي أول طراز ماكس بحجم 6.5 بوصة.

حدث آخر تغيير كبير في الحجم في عام 2019، وذلك عندما بدأت تشكيلة iPhone تتكون إلى حد كبير من طرازات مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة، باستثناء الطراز الصغير غير الناجح.

الآن، وبعد مرور خمس سنوات، قامت شركة أبل أخيرًا بتغيير الأحجام 6.1 و6.7 بوصة.

شرحي لنماذج Pro الـ 16 الأكبر

في كل عام، تبيع شركة أبل مئات الملايين من أجهزة iPhone ولا تقوم بإجراء تغييرات على منتجها الرئيسي باستخفاف، بعد خمس سنوات، تأخر تغيير أحجام iPhone ومع ذلك، تعلم شركة أبل أنها لا تستطيع زيادة الأحجام أكثر من اللازم دون جعل جهاز iPhone غير مريح عند حمله، وبالتالي فإن الزيادات المعتدلة هذا العام.

النمو السريع للذكاء الاصطناعي يعني أن أبل بحاجة إلى وضع شرائح أكثر قوة في iPhone في الماضي، وكانت شركة أبل تتمتع في كثير من الأحيان بصدارة الرقائق التي كانت تتفوق على المنافسين بسنة أو أكثر، ومع ذلك، ومع متطلبات الحوسبة العالية للذكاء الاصطناعي، وتحتاج الشركة إلى دفع تطوير شرائح iPhone أكثر من أي وقت مضى، قد يؤدي هذا إلى الحاجة إلى مساحة أكبر للرقائق الأكبر حجمًا، أو إدارة حرارية أفضل، أو بطاريات أكبر.