شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير الـ AI.. هذا مقدار ما تنفقه شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي، تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى مبالغ طائلة على تقنياتها الخاصة وتستثمر استراتيجيًا في مشاريع الذكاء الاصطناعي الخارجية، حيث استثمرت مايكروسوفت 13 مليار دولار في OpenAI، على سبيل المثال.

كما استثمرت أمازون 4 مليارات دولار في شراكتها مع Anthropic، التي ينافس روبوت الدردشة Claude الخاص بها ChatGPT، كما استثمرت جوجل، التي تتنافس أيضًا مع OpenAI، حوالي 2 مليار دولار في Anthropic.

وفي الوقت نفسه، استثمرت OpenAI نفسها في نصيبها العادل من الشركات الناشئة، بما في ذلك شركات الروبوتات البشرية FigureAI و1X Technologies، كما وضع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أموالاً في العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مجال الصحة، مثل Thrive AI Health.

وتتمتع OpenAI بشراكة ملحوظة مع Apple لجلب ChatGPT إلى بعض منتجات Apple، على الرغم من عدم الكشف عن أي شروط مالية بشأن الصفقة.

وليس سرًا أن الشركات تنفق على الذكاء الاصطناعي - في الواقع، من المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى تريليون دولار في السنوات القادمة، ولكن في حين أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن استثماراتها في شركات أخرى، إلا أنها ظلت غامضة بشأن ما تنفقه على توسيع نطاق عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، من شراء الرقائق إلى توظيف الخبراء إلى بناء مراكز البيانات.

إليك قائمة بشركات التكنولوجيا الكبرى وما نعرفه عن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

جوجل

وضعت جوجل نفسها كشركة تركز على الذكاء الاصطناعي أولاً وأصدرت مجموعة كبيرة من العروض على مدار الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من أنها اضطرت إلى التراجع عن بعضها بسبب عدم الدقة، لكن المديرين التنفيذيين ظلوا غامضين إلى حد ما بشأن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي في مكالمة أرباح الربع الثاني للشركة الأسبوع الماضي.

ولم يقدم المديرون التنفيذيون أي أرقام ثابتة حول استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي لكنهم استمروا في التأكيد على أن طموحات الذكاء الاصطناعي ستنتج عوائد طويلة الأجل، وفي الوقت الحالي، ما نعرفه هو أن جوجل أنفقت 3 مليارات دولار لبناء وتوسيع مراكز البيانات الخاصة بها، و60 مليون دولار لتدريب الذكاء الاصطناعي على منشورات Reddit.

OpenAI

قد تصل تكاليف تشغيل OpenAI إلى 8.5 مليار دولار هذا العام، وفقًا لـ The Information، وقد يكون هذا أكثر مما تستطيع الشركة الناشئة تحمله، مما يثير المخاوف بشأن ربحية الشركة - خاصة وأن منافسيها يقدمون إصدارات مجانية من برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم.

وتتضمن التكاليف حوالي 4 مليارات دولار لاستئجار سعة الخادم من مايكروسوفت، و3 مليارات دولار لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات جديدة، و1.5 مليون دولار لتكاليف العمالة، وفقًا للتقرير.

ميتا

قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، إنه يخطط لشراء 350 ألف وحدة معالجة رسومية من إنفيديا بحلول نهاية عام 2024، مما يرفع مجموعة وحدات معالجة الرسوميات لدى ميتا إلى حوالي 600 ألف وحدة، وقدر المحللون أن الشركة العملاقة ربما أنفقت حوالي 18 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

في أرباح الربع الثاني في 31 يوليو، قالت الشركة إنها تتوقع إنفاقًا رأسماليًا في نطاق 37 مليار دولار - 40 مليار دولار للعام، وهو أكثر من النطاق السابق الذي تراوح بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار، وقالت أيضًا "نتوقع حاليًا نموًا كبيرًا في النفقات الرأسمالية في عام 2025 حيث نستثمر لدعم جهودنا في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات".

وقال محلل في جي بي مورجان إن تكاليف الشركة، التي تغذيها إنفاقات الذكاء الاصطناعي، قد تصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير من كوارتز.

قال زوكربيرج إن التركيز الكبير هو "تحديد المقدار المناسب" من البنية التحتية لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وقال إن ميتا تخطط لمجموعات الحوسبة ومراكز البيانات للسنوات العديدة القادمة، لكن من "الصعب التنبؤ" بكيفية نجاح ذلك.

أبل

في مكالمة أرباح الربع الأول، قال المدير المالي لشركة أبل لوكا مايستري إن الشركة أنفقت حوالي 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية على البحث والتطوير، لكنه لم يوضح مقدار ذلك الذي تم إنفاقه على الذكاء الاصطناعي وفقًا لتقرير من MarketWatch.

في مكالمة أرباح الربع الثالث يوم الخميس، كرر الرئيس التنفيذي تيم كوك نفس الرسالة وقال إن الشركة كانت تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لسنوات.

أنفقت الشركة ما يزيد قليلاً عن 8 ملايين دولار في البحث والتطوير في الربع الثالث، وهو ما يزيد قليلاً عن المبلغ الذي أنفقته العام الماضي. قال الرئيس التنفيذي إننا نتوقع أن نرى زيادة "على أساس سنوي" في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

من حيث نفقات رأس المال، أكد كوك على نهج الشركة "الهجين"، حيث تجمع بين العمل الداخلي والشراكات الخارجية - مثل تعاونها مع OpenAI.

مايكروسوفت

كشفت المستندات المسربة في وقت سابق من هذا العام عن خطط الشركة للحصول على 1.8 مليون شريحة ذكاء اصطناعي بحلول نهاية العام.

وزيادة خلال مكالمة أرباح الربع الرابع يوم الثلاثاء، قال المسؤولون التنفيذيون في Microsoft إن الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي يشكل ما يقرب من 19 مليار دولار تم إنفاقها على النفقات الرأسمالية. كان ما يقرب من نصفها للبنية التحتية، وكان الإنفاق المتبقي المتعلق بالسحابة والذكاء الاصطناعي في الغالب لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات.

لكن Microsoft لم تشهد عوائد على استثماراتها بعد. وصل نمو Azure إلى ما دون تقديرات المحللين، وانخفضت الأسهم بأكثر من 6٪ في تداول ما بعد السوق.

أمازون

تعمل أمازون على روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي للتنافس مباشرة مع ChatGPT من OpenAI، والذي يسمى Metis، وكانت تحاول صنع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للتنافس مع Nvidia، وإن كان ذلك بنجاح محدود.

وفي الوقت نفسه، تخطط لإنفاق ما يقرب من 150 مليار دولار في السنوات الخمس عشرة القادمة على مراكز البيانات، حسبما ذكرت بلومبرج، وتخطط أمازون أيضًا لاستثمار ما يصل إلى 230 مليون دولار في الشركات الناشئة التي تبني تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

سيتم تمويل برنامج Amazon Generative AI Accelerator الثاني من AWS بحوالي 80 مليون دولار من الاستثمار. سيضع البرنامج أمازون كخدمة سحابية مفضلة للشركات الناشئة التي تبني منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

يأتي الكثير من الاستثمار الجديد في شكل أرصدة حوسبة للبنية الأساسية لـ AWS، مما يعني أنه لا يمكن نقله إلى موفري خدمات سحابية آخرين مثل جوجل وMicrosoft.

xAI

قال إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر إن أحدث إصدار من روبوت الدردشة Grok من xAI سيتم تدريبه على 100000 جهاز H100. تساعد وحدات معالجة الرسوميات H100 من Nvidia في التعامل مع معالجة البيانات لنماذج اللغة الكبيرة، وتعد الرقائق مكونًا رئيسيًا في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة وحدات معالجة الرسوميات ما بين 30 ألفًا و40 ألف دولار لكل منها، مما يعني أن شركة xAI تنفق ما بين 3 و4 مليارات دولار على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أنه ليس من الواضح ما إذا كانت شركة Musk قد اشترت هذه الرقائق بشكل مباشر. ومن الممكن استئجار الحوسبة بواسطة وحدة معالجة الرسوميات من موفري الخدمات السحابية، وأفادت The Information في مايو أن شركة xAI كانت في مناقشات مع شركة Oracle حول استثمار بقيمة 10 مليارات دولار لاستئجار خوادم سحابية.