شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جميع طرازات iPhone 17 تتميز بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحتوي جميع طرز iPhone 17 الأربعة المتوقع إطلاقها العام المقبل على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، وفقًا لمحلل أبل جيف بو.

شارك بو مخططًا يشير إلى أن iPhone 17، وiPhone 17 Slim، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max سيتم تجهيز كل منهم بـ 24 كاميرا أمامية بدقة ميجابكسل مع ستة عناصر عدسة بلاستيكية، وبالمقارنة، فإن جميع موديلات iPhone 15 مزودة بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع خمسة عناصر عدسة بلاستيكية.

ادعى محلل Apple Ming-Chi Kuo أيضًا أن طراز iPhone 17 واحدًا على الأقل سيكون مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة مكونة من ست قطع في يناير، لذلك ترددت الآن شائعات عن هذه الترقية من قبل مصادر متعددة، ما يجعلها أكثر احتمالية، وقال كو إن هذه التغييرات "ستعمل على تحسين جودة الصورة بشكل كبير".

ومع دقة أعلى تبلغ 24 ميجابكسل، يمكن للصور الحفاظ على جودتها حتى عند قصها إلى درجة أكبر، مما يوفر مرونة أكبر في المعالجة اللاحقة، كما تعمل العدسة المكونة من ست قطع على تحسين جودة الصورة بشكل طفيف، حيث تم تصميم كل عنصر لتصحيح الانحرافات والتشوهات المختلفة، مما يؤدي إلى صور أكثر وضوحًا ودقة.

من المتوقع أن يتم إطلاق طرازات iPhone 17 في سبتمبر 2025، لذلك لا يزال أمامنا أكثر من عام، ودائمًا ما تبدأ الشائعات حول أجهزة iPhone التي سيتم إنتاجها بجيلين في وقت مبكر جدًا، حيث تقوم شركة أبل بتطوير المنتجات ونماذجها الأولية قبل وقت طويل من إصدارها.