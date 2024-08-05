تكنولوجيا: مقارنة بين خدمات التخزين السحابي للصور .. Google Photos vs. iCloud vs. Amazon Photos

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القاهرة - سامية سيد - يعد تخزين الصور سحابيًا ضروريًا للحفاظ على ذكرياتنا وتأمينها، وهناك العديد من الخدمات التي توفر هذه الخدمة، وفي هذا الموضوع، سنقارن بين Google Photos، iCloud، وAmazon Photos لمعرفة أي منها يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

المقارنةGoogle Photos

المزايا: تخزين غير محدود للصور بجودة عالية، أدوات بحث وتنظيم قوية، ميزات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، تكامل مع أجهزة Android.

العيوب: الجودة العالية محدودة الآن بسعة تخزين Google Drive، الخصوصية قد تكون قضية لبعض المستخدمين.

iCloud

المزايا: تكامل ممتاز مع أجهزة Apple، تخزين الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية، ميزات مشاركة الألبومات بسهولة.

العيوب: سعة التخزين المجانية محدودة بـ 5 جيجابايت، قد يكون أقل جاذبية لمستخدمي أجهزة غير Apple.

Amazon Photos

المزايا: تخزين غير محدود للصور لمشتركي Amazon Prime، تخزين الفيديوهات ضمن حدود معينة، ميزات تنظيم ومشاركة جيدة، تكامل مع أجهزة Amazon.

العيوب: الواجهة قد تكون أقل جاذبية مقارنة بالمنافسين، قد يكون مكلفًا للمستخدمين غير المشتركين في Amazon Prime.

ويجب ملاحظة أن كل خدمة من هذه الخدمات تقدم مزايا فريدة، إذ أن Google Photos ممتاز لمستخدمي أندرويد ومحبي ميزات الذكاء الاصطناعي، أما iCloud مثالي لمستخدمي أجهزة Apple، وAmazon Photos مناسب لمشتركي Amazon Prime وأصحاب أجهزة Amazon.