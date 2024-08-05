شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح جهازين قابلين للطى فى عام 2026.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل على زوج من الأجهزة القابلة للطي بما في ذلك هاتف iPhone قابل للطي يحمل الاسم الرمزي V68 والذي يتحول عند فتحه إلى iPhone بتصميم وأبعاد طراز iPhone التقليدي، أما الجهاز الثاني القابل للطي فهو جهاز iPad/Mac يعمل بنظام M5 مع شاشة داخلية مقاس 20.3 بوصة عند فتحه بالكامل، وقال تقرير سابق أن هاتف iPhone الصدفي (الذي يطلق عليه اسم iPhone Flip) سيتم إصداره في عام 2026 مع توقع إصدار جهاز iPad/Mac القابل للطي بعد عام، وفقاً لموقع phonearena.

ذكر تقرير جديد من محلل شركة Haitong Securities Apple يقول جيف بو أن كلا الجهازين القابلين للطي سيأتيان في عام 2026، وقال المحلل Pu في مذكرته للعملاء أن شركة أبل ستطلق جهاز iPad / Mac القابل للطي أولاً خلال الربع الثاني من عام 2026، وسيتم إصدار iPhone القابل للطي في نهاية العام، وبحسب ما ورد ستأتي شركة أبل متأخرة في طرح الأجهزة القابلة للطي بسبب قلقها بشأن متانة الشاشات المستخدمة في مثل هذه الأجهزة.

تم الإبلاغ عن أن شركة أبل قد وقعت عقدًا مع شركة Samsung في شهر مايو الماضي لشاشات قابلة للطي، وفي الشهر الماضي، حصلت شركة آبل على براءة اختراع بعنوان "الأجهزة الإلكترونية ذات شاشات قابلة للطي متينة" لإنشاء لوحة زجاجية أكثر متانة، وتكون هذه اللوحة أكثر سمكًا في الزوايا والحواف وتتناقص تدريجيًا للأسفل حيث تتفاعل الشاشة وتطوى مع شاشة ثانية، ومن المفترض أن شركة آبل قررت تصنيع جهاز iPad/Mac القابل للطي أولاً لمنح سامسونج مزيدًا من الوقت لإنتاج ما يكفي من شاشات iPhone القابلة للطي.

في وقت سابق من هذا العام، قيل أن شركة آبل قامت بإنشاء نموذجين أوليين مختلفين لجهاز iPhone، كان أحدهما عبارة عن هاتف iPhone قابل للطي على شكل كتاب مشابه لخط Galaxy Z Fold، والآخر كان عبارة عن هاتف iPhone صدفي مشابه لسلسلة Galaxy Z Flip، وكانت طرازات Galaxy Z Flip من سامسونج هي الهواتف القابلة للطي الأكثر شعبية عامًا بعد عام، وهو ما قد يفسر سبب قرار شركة أبل بذلك.