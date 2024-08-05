شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تأثر درجات الحرارة الحارقة على نطاق السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع توسع موجة الحر الخطيرة في جميع أنحاء العالم، فإننا ننظر في كيفية تأثير درجات الحرارة المرتفعة على نطاق المركبات الكهربائية بشكل متكرر، حيث تتوسع موجة الحر الشديدة من الغرب الأوسط إلى السواحل الشرقية والغربية، مع وجود 6.4 مليون شخص تحت مراقبة الحرارة المفرطة حتى اليوم، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 100 درجة فهرنهايت في مناطق متعددة في الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

نظرت دراسة Recurrent، "الصيف والطقس الحار في مجموعة السيارات الكهربائية"، في بيانات واقعية من أكثر من 7500 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، والإجابة المختصرة هي أن المركبات الكهربائية تعمل بشكل جيد في الغالب عندما ترتفع درجة الحرارة، وتفقد السيارات الكهربائية 2-5% فقط من نطاقها في درجات حرارة أقل من 90 فهرنهايت (32 درجة مئوية)، وتتمتع السيارات الكهربائية بإدارة حرارية قوية للحفاظ على البطاريات باردة وآمنة.

ومع ذلك، وجدت قراءات بطارية Recurrent أن المركبات الكهربائية يمكن أن تفقد 20-30% من النطاق الإجمالي في الطقس الحار، أي أعلى من 95 فهرنهايت (35 درجة مئوية).

عندما تصبح الحرارة مشكلة للمركبات الكهربائية، تؤثر الحرارة سلبًا على المركبات الكهربائية في حالتين:

- ترك بطارية السيارة الكهربائية الخاصة بك بنسبة شحن منخفضة جدًا، تتطلب الإدارة الحرارية للسيارة طاقة، لذا حافظ على بطاريتك مشحونة لمساعدة السيارة في الحفاظ على برودة بطاريتها.

- ترك السيارة تجلس لأسابيع تحت أشعة الشمس الحارقة، وهذا أصعب على السيارة الكهربائية من ركنها في الظل أو في الخارج، إذا كان عليك ترك سيارتك في المطار لمدة أسبوع، فإن وضعها في مكان محمي لوقوف السيارات سيكون مثاليًا، خاصة في حالة توقع درجات حرارة شديدة.

كيف يؤثر تكييف الهواء على نطاق EV

لن يؤدي استخدام مكيف الهواء أثناء ظروف الصيف العادية إلى تقليل نطاقك بمقدار ملحوظ، لكن التبريد الداخلي، بطبيعة الحال، يتطلب طاقة، لذا فإن الحرارة الشديدة قد تسبب فقدان النطاق.

تكييف الهواء له تأثير سلبي أقل بكثير على نطاق EV مقارنة بسخان المقاومة، لذلك لا يبدأ النطاق في الانخفاض حتى يصل مقياس الحرارة إلى 85 فهرنهايت.

أفضل طريقة لتبريد سيارتك الكهربائية

إذا قمت بتبريد سيارتك الكهربائية مسبقًا عند توصيلها بالكهرباء، فلن يؤثر مكيف الهواء على نطاقك، الجزء الأكثر استهلاكًا للطاقة في تكييف الهواء هو التبريد الأولي، قد يستغرق الأمر 3-5 كيلو واط من الطاقة لتوصيل سيارة 95 فهرنهايت إلى 70 فهرنهايت، لكن الأمر يستغرق حوالي 1 كيلو واط فقط لإبقائها عند 70 فهرنهايت.

بالإضافة إلى ذلك، تعد مكيفات الهواء الكهربائية أبسط من مكيفات الهواء الميكانيكية، ولكن مع ذلك قم بفحص مرشحات الهواء والخراطيم بانتظام.