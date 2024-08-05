شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وارن بافت" يبيع نصف حصته فى أبل.. إدارة للمخاطر أم اقتناص للصفقات خلال الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع وارن بافت رجل الأعمال الأمريكي نصف حصته في شركة أبل، ما ساعد على رفع سيولة بيركشاير هاثاواي إلى ما يقرب من 277 مليار دولار، حتى مع تحقيق الشركة أرباح تشغيلية ربع سنوية قياسية.

وتبلغ حصتها الآن حوالي 84 مليار دولار، بانخفاض عن حوالي 140 مليار دولار في نهاية مارس، وقد حدث البيع خلال فترة عاصفة في سوق الأوراق المالية أدت إلى ارتفاع أسهم أبل بنسبة 23٪ ودفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من مستوى قياسي إلى آخر.

وتشير نتائج بيركشاير إلى أن بافيت البالغ من العمر 93 عامًا، أحد أكثر المستثمرين في العالم، أصبح حذرًا بشأن الاقتصاد الأمريكي الأوسع أو تقييمات سوق الأسهم التي أصبحت مرتفعة للغاية، وقد تم إصدار النتائج يوم السبت بعد عمليات بيع في سوق الأسهم دفعت ناسداك إلى منطقة التصحيح، في حين أثار تقرير الوظائف الضعيف مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي الأمريكي وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتظر طويلاً لخفض أسعار الفائدة.

وقال جو جيلبرت، مدير المحفظة الأول في شركة إنتيجريتي لإدارة الأصول: "إن تخفيض بافيت لحصته في أبل يتعلق بإدارة المخاطر فحسب، إذا كانت هناك أي مخاوف بشأن جدوى أبل على المدى الأطول، لكان بافيت قد خرج من الموقف بالكامل، وعلى غرار تخفيضات بيركشاير الأخرى لموقف الأسهم، حقق بافيت مكاسب غير محققة ذات مغزى".

وقالت كاثي سيفيرت، المحللة في CFRA Research التي تصنف بيركشاير على أنها في وضع "الشراء": "إذا نظرت إلى الصورة الكاملة لبركشاير والبيانات الاقتصادية الكلية، فإن الاستنتاج الآمن هو أن بيركشاير تتخذ موقفًا دفاعيًا".

وارتفعت حصة النقد إلى 276.9 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو من 189 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر إلى حد كبير لأن بيركشاير باعت صافي 75.5 مليار دولار من الأسهم في الربع، وكان هذا هو الربع السابع على التوالي الذي تبيع فيه بيركشاير أسهمًا أكثر مما اشترته.

باعت بيركشاير حوالي 390 مليون سهم في أبل، بالإضافة إلى 115 مليون سهم تم بيعها من يناير إلى مارس، حيث ارتفع سعر سهم أبل بنسبة 23٪، لا تزال تمتلك حوالي 400 مليون سهم بقيمة 84.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو.

وارتفعت أرباح الربع الثاني من عشرات الشركات التابعة لبركشاير بنسبة 15٪ إلى 11.6 مليار دولار، أو حوالي 8073 دولارًا للسهم من الفئة أ، من 10.04 مليار دولار قبل عام.

وجاء ما يقرب من نصف هذا الربح من أعمال التأمين في بيركشاير، بما في ذلك أكثر من ثلاثة أمثال أرباح الاكتتاب في شركة التأمين على السيارات جيكو، لكن الإيرادات ارتفعت بنسبة 1% فقط إلى 93.65 مليار دولار، ولم تتغير إلا قليلاً في الأعمال الكبرى مثل سكة حديد بي إن إس إف وبركشاير هاثاواي إنرجي.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 15% إلى 30.34 مليار دولار من 35.91 مليار دولار في العام السابق، حيث عزز ارتفاع أسعار الأسهم في كلتا الفترتين قيمة محفظة استثمارات بيركشاير، بما في ذلك أبل، ولطالما حث بافيت المساهمين على تجاهل مكاسب وخسائر الاستثمار الفصلية لبركشاير، والتي غالبًا ما تؤدي إلى أرباح صافية ضخمة أو خسائر صافية.

بافيت يريد الإنفاق.. لكنه لا يفعل

وتستخدم بيركشاير أيضًا قدرًا أقل من النقد لإعادة شراء أسهمها، حيث أعادت شراء 345 مليون دولار فقط في الربع الثاني ولم تقم بإعادة شراء أي شيء في الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو، وقال بافيت في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في الرابع من مايو، في إشارة إلى أموال بيركشاير النقدية: "نود أن ننفقها، لكننا لن ننفقها ما لم نعتقد أننا نفعل شيئًا ينطوي على مخاطر قليلة جدًا ويمكن أن يجعلنا نكسب الكثير من المال".

وانخفضت أسهم الشركات العملاقة بما في ذلك "مايكروسوفت، وأمازون وألفابت"، من أعلى مستوياتها القياسية التي بلغتها في أوائل يوليو، وفي المجموع، خسر أعضاء ناسداك 100 أكثر من 3 تريليون دولار من القيمة خلال تلك الفترة، حيث شهدت كل من Nvidia Corp، وTesla Inc انخفاضات بأكثر من 20٪، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم Apple بنحو 6٪ عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

من المحتمل أن Berkshire، مثل عدد متزايد من المستثمرين، تريد رؤية المزيد من الأدلة على أن استثمارات أبل في الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها من خلال نمو الإيرادات ولا تقتنع بأن ذلك يحدث بسرعة كافية، وفقًا لبريان مولبيري، مدير محفظة العملاء في Zacks Investment Management.

بالطبع، ليست شركة أبل هي الحصة الوحيدة التي قلصتها بيركشاير مؤخرًا - فقد قامت ببيع أسهم بنك أوف أميركا كورب، وخفضت حصتها بنسبة 8.8٪ منذ منتصف يوليو، يرى البعض أن هذا علامة على أن بافيت لا يرى أي مشاكل فردية في أي من الشركتين، لكنه يراهن بدلاً من ذلك على أن المستهلك الأمريكي والاقتصاد الأوسع نطاقًا من المقرر أن يضعف.