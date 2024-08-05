شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أولمبياد السباحة الفنية.. جوجل تغير شعارها احتفالاً بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها اليومية طوال فترة أولمبياد باريس، غيرت شركة جوجل شعار محرك البحث لدعم "رياضة السباحة الفنية"، حيث انطلق مساء الجمعة الماضية، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز، ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، في استاد دو فرانس، قبل العرض الذي شارك فيه 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.



جوجل

السباحة الفنية

كانت تسمى سابقًا السباحة المتزامنة، وهي منافسات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، وتقام في الفترة ما بين 5 و10 أغسطس في مركز باريس للألعاب المائية، وعلى عكس النسخة السابقة، تم تخفيض عدد السباحين المتنافسين في حدثين في هذه الألعاب من 104 إلى 96.

تم إجراء العديد من التغييرات في برنامج السباحة الفنية لباريس 2024 لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع أكثر بين الدول في مرحلة التصفيات، في 7 أكتوبر 2022، وافق الاتحاد الدولي للألعاب المائية مع ما يقرب من 99 بالمائة من الأصوات لتعديل قواعد السباحة الفنية بين عامي 2022 و2025، مثل تشكيل فريق من ثمانية أعضاء وتحديد الحد الأقصى لعدد الذكور في الفريق.