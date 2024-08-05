شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: شركة نيورالينك ستوفر شرائح دماغية لـ 8 مرضى في عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك أن شركة نيورالينك، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأعصاب، تخطط لتوفير شرائح دماغية لثمانية مرضى آخرين في عام 2024، ويأتي هذا بعد نجاح عملية زرع الجهاز في مريض ثان، وتم تصميم جهاز نيورالينك لمساعدة المرضى المشلولين على استخدام الأجهزة الرقمية ببساطة عن طريق التفكير.

وفي بودكاست صدر يوم الجمعة، شارك ماسك أن المريض الثاني، مثل الأول، يعاني من إصابة في الحبل الشوكي، تمكن المريض الأول، نولاند أربو، الذي أصيب بالشلل في حادث غوص، من لعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك مؤشر على الكمبيوتر المحمول باستخدام الغرسة.

ويبدو أن الغرسة التي يستخدمها المريض الثاني، والتي تحتوي على 400 قطب كهربائي تعمل، تعمل بشكل جيد أيضًا، وفقًا لماسك، تستخدم الغرسة ما مجموعه 1024 قطبًا كهربائيًا، كما هو مذكور على موقع نيورالينك على الويب.

وقال ماسك لمضيف البودكاست ليكس فريدمان: "لا أريد أن أثير النحس، لكن يبدو أن الأمر سار بشكل جيد للغاية مع الغرسة الثانية، وهناك الكثير من الإشارات، والكثير من الأقطاب الكهربائية، إنه يعمل بشكل جيد للغاية".

كما شارك المريض الأول، أربو، تجربته في البودكاست، قبل تلقي الغرسة في يناير، كان عليه استخدام عصا في فمه للضغط على شاشة جهاز لوحي، والآن، مع الغرسة، يمكنه التحكم في شاشة الكمبيوتر بمجرد التفكير فيما يريد أن يحدث، مما يعزز استقلاليته بشكل كبير ويقلل من اعتماده على مقدمي الرعاية.

في البداية، واجه أربو بعض المشكلات عندما انكمشت الأسلاك الصغيرة لغرسته، مما قلل من عدد الأقطاب الكهربائية التي يمكنها قياس إشارات الدماغ، وتم معالجة هذه المشكلة، التي تم تحديدها سابقًا في التجارب الحيوانية التي أجرتها نيورالينك، من خلال جعل الخوارزمية أكثر حساسية.

ومنذ ذلك الحين، حسّن أربو رقمه القياسي العالمي للسرعة التي يمكنه بها التحكم في المؤشر بأفكاره، على الرغم من أن 10-15 في المائة فقط من الأقطاب الكهربائية تعمل.

ولم يكشف ماسك عن التوقيت الدقيق لجراحة المريض الثاني لكنه ذكر أن نيورالينك تهدف إلى تضمين ثمانية مرضى آخرين في تجاربها السريرية هذا العام، والهدف هو الاستمرار في اختبار وتحسين الجهاز لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي على اكتساب سيطرة أفضل على الأجهزة الرقمية وبيئتهم.