شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح ساعة أبل Watch SE البلاستيكية المخصصة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشاع أن ساعة أبل Watch SE 2024 ستكون جزءًا من تشكيلة Watch Series 10 للشركة في وقت لاحق من هذا العام، ويزعم تقرير جديد الآن أن هذه الساعة قد تستهدف الأطفال ويمكن لشركة التكنولوجيا العملاقة إجراء العديد من التغييرات لجعلها أكثر جاذبية للفئة العمرية.

ويُقال إن أحدها هو تضمين مجموعة أكبر من خيارات الألوان مقارنة بما يُرى مع سلسلة أرقام أبل Watch القياسية، كما يُقال أيضًا أن الساعة الذكية تتميز بجسم بلاستيكي صلب.

ووفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج (عبر The Verge)، تعمل أبل على طراز SE جديد من الساعة الذكية ويمكن تصميمه للأطفال، لجعلها أكثر ملاءمة للأطفال، يمكن للشركة "السماح بمجموعة أفضل من الألوان"، هذا التطور جدير بالملاحظة، حيث تتبنى الشركة عمومًا نهجًا متحفظًا مع خيارات الألوان لساعاتها الذكية.

تم إطلاق أبل Watch Series 9 بألوان Midnight وStarlight وSilver و(Product) Red وPink، ويتوفر اللون الأسود (Midnight) والفضي منذ عدة سنوات حتى الآن، ويظهر اللون (Product) Red أيضًا بانتظام في مجموعة ساعات أبل الذكية العملاقة، و كان العرض الجديد الوحيد هو اللون الوردي، ومع ذلك، وفقًا للتقرير، يبدو أن الشركة تتخلى عن هذا النهج في طراز SE الجديد.

وفي السابق، زعم تقرير أن أبل Watch SE 2024 المتوقعة قد تحصل أيضًا على هيكل بلاستيكي صلب، والتخلص من هيكل الألومنيوم. ويقال إن هذه الخطوة تسمح للشركة بتقليل تكلفة إنتاج الجهاز وجعله في متناول المستهلكين.

لا يُعرف الكثير عن طراز أبل Watch SE من الجيل الثالث المتوقع، ومع ذلك، زعم التقرير السابق أيضًا أن أبل Watch Series 10 قد تحصل على شاشات أكبر ومجهزة بنفس المعالج الذي سيعمل على تشغيل أبل Watch Ultra 3.