شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء "سيجنوس" تعانى من مشكلة فى طريقها إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

تم إطلاق مركبة الفضاء Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman بنجاح على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ولكن بعد فترة وجيزة أبلغت وكالة ناسا عن وجود مشكلة مع المركبة غير المأهولة أثناء توجهها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) مع 8200 رطل من الإمدادات.

وقالت ناسا في رسالة على موقعها على الإنترنت : "بعد وقت قصير من الإطلاق، فشلت المركبة الفضائية في الحرق الأول المقرر في الساعة 11:44 صباحًا بسبب الدخول المتأخر في تسلسل الحرق".

وقالت إن الإجراء المعروف باسم "حرق الارتفاع المستهدف" أو "TB1" تم تأجيله إلى وقت لاحق قليلاً، ولكن تم إلغاؤه بعد اشتعال المحرك بسبب حالة الضغط الأولي المنخفضة قليلاً.

وقالت وكالة الفضاء "لا يوجد ما يشير إلى أن المحرك نفسه يعاني من أي مشكلة في هذا الوقت".

وتشير التقارير إلى أن المركبة "سيجنوس" موجودة على ارتفاع آمن، كما يعمل مهندسو شركة نورثروب جرومان على وضع خطة جديدة للحرق والمسار.

وقالت ناسا إن الهدف الحالي هو تحقيق وقت الالتحام الأصلي للمركبة الفضائية بمحطة الفضاء الدولية وهو 3:10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء 6 أغسطس.

مع سجل من الرحلات الخالية من العيوب في معظمها على مدار تاريخها الممتد على مدار 11 عامًا، فإن الأخبار المتعلقة بمشكلة في Cygnus ستكون بمثابة مفاجأة للعديد من متابعي رحلاتها، لكن المهندسين المرتبطين بالرحلة الحالية واثقون بوضوح من قدرتهم على نقل مركبة الفضاء Cygnus إلى محطة الفضاء الدولية دون أي مضاعفات خطيرة.

وتحمل المركبة الفضائية "سيجنوس" معها مجموعة متنوعة من التجارب العلمية، بالإضافة إلى معدات السير في الفضاء، وأجهزة المركبة، وموارد الكمبيوتر لطاقم محطة الفضاء الدولية