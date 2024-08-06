شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أجهزة MacBook Pro وMac mini وiMac M4 قريبًا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نشرته الإخبارية Power On، أكد مارك جورمان، محلل آبل الشهير في بلومبرج، أن طرز Mac الجديدة التي تعمل بشريحة M4 لا تزال على المسار الصحيح للإطلاق في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من وجود تفصيل جديد مثير للاهتمام، ويضيف جورمان أيضًا أن أجهزة MacBook Air وMac Studio وMac Pro ستتلقى تحديثات M4 الخاصة بها في عام 2025، وفقًا لموقع 9to5mac.

أحدثت أبل آخر تحديث لطرازات MacBook Pro وiMac في أكتوبر الماضي في حدث "Scary Fast"، حيث قدمت شرائح M3 في جميع المجالات، وتلقى MacBook Pro لمسة نهائية جديدة باللون الأسود الفضائي، بالإضافة إلى طراز أرخص للمبتدئين استبدل MacBook Pro مقاس 13 بوصة القديم بشريط Touch Bar، ظل جهاز iMac مقاس 24 بوصة كما هو في الغالب، على الرغم من أن Magic Mouse وMagic Trackpad وMagic Keyboard المضمنة لم تنتقل إلى USB-C.

لا يتوقع جورمان الكثير بخلاف تقديم شرائح M4 الجديدة، وظهرت شريحة M4 لأول مرة في iPad Pro في شهر مايو، ولم تحصل أي طرازات Mac على الشريحة الجديدة حتى الآن، ونظرًا لأن iMac لا يزال يستخدم ملحقات Lightning، فيتوقع أيضًا أننا سنرى ملحقات USB-C في صندوق طراز iMac مقاس 24 بوصة مع M4 في وقت لاحق من هذا العام.

يقول جورمان أيضًا أننا سنرى تحديثًا لجهاز Mac mini في وقت لاحق من هذا العام، وهو أمر أكثر إثارة للاهتمام بعض الشيء، حيث تخطى Mac mini سلسلة M3 من الرقائق، وتم تحديثه آخر مرة في يناير 2023، مع هذا التحديث، قدموا طرازًا جديدًا من Mac mini بشريحة M2 Pro، ولكن بخلاف ذلك كان تحديثًا خفيفًا.

منذ الانتقال إلى Apple Silicon، أعطت أبل مظهرًا جديدًا وجديدًا لمعظم تشكيلة Mac الخاصة بها. تلقى كل من MacBook Air وMacBook Pro وiMac تصميمات جديدة. النماذج الوحيدة التي لم تتلق إعادة تصميم هي Mac Pro وMac mini.

قامت شركة Apple بتحديث جهاز Mac Pro آخر مرة في عام 2022، وأعادت استخدام نفس تصميم جهاز Mac Pro لعام 2019. كان هذا قرارًا محيرًا لكثير من الناس، نظرًا لحقيقة أن جهاز Mac Pro لعام 2019 كان يركز على الوحدات النمطية وقابلية الترقية، في حين تمنع Apple Silicon قدرًا كبيرًا من ذلك. من الواضح أن هيكل جهاز Mac Pro لعام 2019 ليس مثاليًا لمعالج Apple Silicon، لأنه فارغ إلى حد كبير.

أما بالنسبة لجهاز Mac mini، فقد ظل التصميم دون تغيير في الغالب منذ عام 2010، منذ طرحه في عام 2010، فقد محرك أقراص DVD وقامت أبل بتغيير معظم المنافذ، لكنه ظل دائمًا مربعًا من الألومنيوم مقاس 7.7 بوصة.

على الأرجح، سينتهي الأمر بأحد هذه الطرز بالحصول على "التغييرات الجذرية" التي ذكرها جورمان، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون شيئًا آخر، وسيكون العام المقبل قد مر 4 سنوات منذ أعادت أبل تصميم جهاز MacBook Pro، ويميل الأمر إلى أن تكون دورة إعادة التصميم لهذا الكمبيوتر المحمول من 4 إلى 5 سنوات.