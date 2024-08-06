شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقاضي سام ألتمان رئيس OpenAI مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرة أخرى، رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد المؤسس المشارك لشركة OpenAI سام ألتمان، إلى جانب رئيس الشركة، جريج بروكمان، بتهمة خرق العقد والاحتيال، وجاء في الدعوى القضائية، وفقًا لتقرير صادر عن Deadline، "إن الغدر والخداع لهما أبعاد شكسبيرية".

وقد تم رفع الدعوى القضائية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وفي الملف، ألقى ماسك باللوم على ألتمان لتحويل تركيز OpenAI إلى "إثراء الذات لألتمان وشركائه".

وتزعم الشكوى أنه بمجرد اقتراب تكنولوجيا OpenAI من الذكاء الاصطناعي العام، غيّر ألتمان و"شركاؤه" نهجهم، وتزعم أن تركيز OpenAI تحول بعيدًا عن مهمتها الخيرية المعلنة - "لإفادة الجمهور وحماية الإنسانية" - نحو إثراء الذات لألتمان وشركائه.

وتسلط هذه الدعوى الضوء على حجة إيلون ماسك القديمة بأن OpenAI دخلت في شراكة مع مايكروسوفت، وتحولت إلى شركة تابعة لـ OpenAI تعمل على تحقيق الربح، وقدرت قيمتها مؤخرًا بنحو 100 مليار دولار.

ووفقًا للشكوى، "بمجرد أن اقتربت تقنية OpenAI من AGI (الذكاء الاصطناعي العام)، قلب ألتمان وشركاؤه السيناريو". "تحول تركيز OpenAI من غرضها الخيري المعلن عنه - لإفادة الجمهور وحماية الإنسانية - إلى وسيلة لإثراء ألتمان وشركائه.

ويتجلى هذا بشكل واضح في شراكة OpenAI مع Microsoft وانتشار شبكة غامضة من الشركات التابعة لـ OpenAI التي تعمل على تحقيق الربح، والتي تقدر قيمتها مؤخرًا بنحو 100 مليار دولار"، كما تدعي الشكوى.

وتصور الدعوى القضائية صراعًا بين "الإيثار مقابل الجشع"، مما يضع ماسك في موقع المدافع ضد المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي في أيدي شخصيات تقنية كبرى مثل ألتمان، قال محامي القضية في بيان لموقع Deadline: "هذه القضية أكثر بكثير من مجرد شركة ناشئة بقيمة 100 مليار دولار؛ فمستقبل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي العام معلق في الميزان".

من خلال هذه الشكوى متعددة الأضرار، يسعى رئيس Tesla وX، إيلون ماسك، إلى محاكمة أمام هيئة محلفين.

وفي مارس الماضي، رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد سام ألتمان وOpenAI، متهمًا إياهما بانتهاك العقد، وانتهاك الواجب الائتماني، والانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة من خلال إعطاء الأولوية للربح لشركة Microsoft على الصالح العام للإنسانية.

وقد تم رفع الدعوى القضائية في محكمة سان فرانسيسكو. وهي تردد نفس الحجة التي يتبناها ماسك الآن: فقد قوضت الشراكة الأخيرة بين OpenAI ومايكروسوفت مهمتها الأولية لإنشاء ذكاء اصطناعي عام مفتوح المصدر لصالح الجمهور.

في الدعوى، سعى ماسك إلى منع OpenAI ورئيسها جريجوري بروكمان والرئيس التنفيذي سام ألتمان -الذين تم تسميتهم كمدعى عليهم مشاركين- ومايكروسوفت من الاستفادة ماليًا من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام للشركة.