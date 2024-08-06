شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف مميزات سلسلة هواتف بيكسل 9 المنتظرة من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون أسبوع، ستكشف جوجل عن سلسلة Pixel 9 وستكون آخر هواتف Pixel التي تستخدم معالج تطبيقات قائم على Exynos (AP) من إنتاج Samsung، وفي العام المقبل، سيتم استخدام Tensor G5 AP على خط Pixel 10 وسيتم تصميمه من الصفر بواسطة جوجل.

كما سيتم بناؤه بواسطة TSMC باستخدام عقدة عملية 3nm من الجيل الثاني (N3E)، وقد تم بالفعل تسجيل الشريحة مما يعني أن مرحلة التصميم قد انتهت والمرحلة التالية هي تصنيع Tensor G5.

وتتقدم جوجل على الجدول الزمني بحيث يكون لديها الوقت لإصلاح أي عيوب خطيرة قبل استخدام السيليكون لخط Pixel 2025، وفقاً لموقع phonearena.

فيما تعمل سلسلة Pixel 9 لهذا العام بمعالج Tensor G4 وتستخدم Exynos 2400 كقالب، بالنظر إلى أن سامسونج قد حسنت بشكل جدي آخر شرائح Exynos بدءًا من Exynos 2300، ويتضمن تكوين 1+3+4 نواة وحدة معالجة مركزية رئيسية واحدة من نوع Cortex-A4 تعمل حتى 3.1 جيجاهرتز، وثلاث نوى وحدة معالجة مركزية ذات كفاءة وأداء Cortex-A720 بسرعة ساعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز، وأربع نوى وحدة معالجة مركزية ذات كفاءة Cortex-A520 تعمل حتى 1.95 جيجاهرتز.

ويظهر ذلك في اختبار Geekbench الأخير لهاتف Pixel 9 Pro XL الذي يعمل بمعالج Tensor G4 مقابل هاتف Pixel 8 Pro الذي يعمل بمعالج Tensor G3، ولكن هناك بصيص أمل في Tensor G4، ويحصل مستخدمو Pixel على مودم 5G جديد بعد العمل مع Exynos 5300 على خطوط Pixel 7 وPixel 8، ولكن المودم الجديد يظل في عائلة Exynos، إن Exynos 5400، مقارنةً بـ Exynos 5300، محسّن بنسبة 50% عندما يتعلق الأمر باستهلاك الطاقة.

لكن هذا التحسين لا يعني بالضرورة أن Exynos 5400 سيعمل بشكل أفضل من Exynos 5300، ونعم، لقد أثار الأخير بعض الشكاوى على الرغم من أنها ليست كثيرة مثل مودم Pixel 6 Pro، ولكن على الأقل قد يكون هناك بعض التحسن في عمر البطارية بفضل المودم الجديد.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تريد التحديث هذا العام أم العام المقبل، فقد يكون أفضل رهان لك هو الانتظار حتى يتم إصدار Pixel 10 العام المقبل حيث يتحرر معالج Pixel من Samsung لأول مرة منذ أن قام Snapdragon 765G متوسط ​​المدى بتشغيل Pixel 5.