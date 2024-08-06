شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دونالد ترامب يهدد جوجل بالإغلاق ويطالبها بالحذر والتصرف بمسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببعض الادعاءات الكبيرة حول جوجل، ففي مقابلة أجريت مؤخرا مع فوكس نيوز، أصدر ترامب تحذيرا صارخا لجوجل، مشيرا إلى أن عملاق التكنولوجيا قد تواجه الإغلاق إذا لم تتصرف بشكل أكثر مسؤولية.

فيما تأتي تصريحات ترامب وسط التدقيق المستمر لشركات التكنولوجيا الكبرى وتأثيرها على السياسة والرأي العام، وقد بدأ ترامب تعليقاته بسرد محادثة مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، وقال ترامب: "اتصل بي مارك زوكربيرج عدة مرات"، "اتصل بي بعد الحدث وقال إنه كان مذهلا حقا وشجاعا للغاية، وأعلن في الواقع أنه لن يدعم ديمقراطيا لأنه يحترم ما فعلته في ذلك اليوم، بالنسبة لي، كان رد فعل طبيعي".

ووفقا لترامب، اعتذر زوكربيرج أيضا عن أفعال الماضي، واعترف بالأخطاء والتزم بتصحيحها، "قال إنهم ارتكبوا خطأ، إلخ، إلخ، وصححوا الخطأ"، كما أشار ترامب.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أنه لم يأت أي تواصل مماثل من جوجل، وسلط الضوء على التأثير الواسع النطاق لوسائل الإعلام والتكنولوجيا، مؤكداً على أهمية منصات مثل فوكس نيوز ودور وسائل الإعلام الرقمية في تشكيل الإدراك العام، وقال ترامب: "إن برنامجك، تشاهده على فوكس، ولكن حيث تراه حقًا في كل مكان، تلك الهواتف المحمولة الصغيرة الجميلة في كل مكان. لديك منتج. لديك منتج رائع، لديك علامة تجارية رائعة".

وحول انتباهه إلى جوجل، انتقد ترامب تصرفات الشركة، وأكد: "كانت جوجل سيئة للغاية، وكانت غير مسؤولة للغاية"، وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الكونجرس قد يتخذ إجراءات صارمة ضد جوجل إذا لم تغير من طرقها، "لدي شعور بأن جوجل ستكون على وشك الإغلاق لأنني لا أعتقد أن الكونجرس سيتخذ ذلك، أنا حقًا لا أعتقد ذلك، يجب على جوجل أن تكون حذرة".

وتأتي تعليقات ترامب في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا لضغوط متزايدة من جانب المشرعين والجمهور لمعالجة قضايا مثل المعلومات المضللة وخصوصية البيانات والتحيز السياسي، وفي حين لا يزال من غير الواضح ما هي الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها ضد جوجل، فإن تصريحات ترامب تؤكد على التوتر المستمر بين شركات التكنولوجيا العملاقة والشخصيات السياسية.

يعكس تحذير ترامب لجوجل مخاوف أوسع نطاقا بشأن قوة ومسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى. وتسلط محادثته مع زوكربيرج الضوء على استعداد بعض قادة التكنولوجيا للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، لكن غياب استجابة مماثلة من جوجل يشير إلى انقسام مستمر. وما إذا كان الكونجرس سيتصرف بناء على تنبؤ ترامب أم لا يظل غير مؤكد، لكن الضغوط على شركات التكنولوجيا للتغلب على هذه التحديات بمسؤولية تتزايد بلا شك.