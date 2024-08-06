شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح مجموعة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء، اليوم الثلاثاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المجموعة أُطلقَت في الساعة 2:42 مساء (بتوقيت بكين) أى 9:42 صباحا بتوقيت مصر، بواسطة صاروخ حامل معدل من طراز "لونغ مارش - 6" ودخلت المدار المخطط لها بنجاح.

وتعتبر هذه هي المهمة رقم 530 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

وكانت أطلقت الصين، فى نفس اليوم من الشهر الماضى 6 يونيو صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد؛ حيث تم إرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المحدد لها سلفا، فحمل على متنه القمر الاصطناعي "تي إي إي-01 بي" وقمرين اصطناعيين آخرين.