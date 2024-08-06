شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تستعد لإطلاق الدعم لإضافة رخصة القيادة إلى تطبيق Apple Wallet والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن ولاية كاليفورنيا الآن قريبة من طرح الدعم للسماح للمواطنين بإضافة رخصة القيادة الخاصة بهم كمعرف رقمي في Apple Wallet، على هواتف iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم .

ووفقا لما ذكره موقع 9to5mac، ستكون إضافة رخصة قيادة عملية بسيطة، ما عليك سوى مسح الجزء الأمامي والخلفي من البطاقة في تدفق إعداد تطبيق Wallet، بالإضافة إلى إرسال صورة لك كدليل على الملكية، وسيتم التحقق من تطبيق الهوية وسيصبح مرئيًا داخل تطبيق Wallet.

بمجرد إضافة الترخيص إلى تطبيق Wallet، يمكن لمستخدمي iPhone ومالكى Apple Watch تقديم هويتهم الرقمية في المواقع المدعومة، من خلال وضع أجهزتهم على قارئ NFC بدون تلامس، على سبيل المثال، ستسمح بعض نقاط تفتيش إدارة أمن النقل في مطارات كاليفورنيا بذلك، بما في ذلك سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.

يتم تخزين الهويات الرقمية في Apple Wallet بشكل آمن، ومحمية بواسطة القياسات الحيوية للجهاز.

عندما يريد أحد الوكلاء رؤية هويته، فإنه يبدأ طلبًا للحصول على معلومات معينة، وذلك من خلال تقديم جهازك، سينقل iOS الحد الأدنى من المعلومات لإثبات الأهلية.

جدير بالذكر أنه على الرغم من إعلان شركة أبل عن ذلك في عام 2021، لم يتم اعتماد الهويات الرقمية في Wallet إلا في خمس ولايات حتى الآن، حيث انضمت ولاية أوهايو الأسبوع الماضى فقط.