شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تساعد فى إنقاذ حياة شخص بفضل إشعارات انخفاض معدل ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن ساعة أبل Apple Watch غريبة على مساعدة إنقاذ حياة الأشخاص أو تحذيرهم مسبقًا بشأن الأشياء المتعلقة بصحتهم والتي قد تسبب مشكلة، تأتي القصة الأخيرة من كاليفورنيا، حيث يقول بيتر مور، المقيم في مونتيسيتو، كاليفورنيا، إن نجاته كانت بفضل Apple Watch بعد أن نبهته إلى حالة قلبية حرجة.

وكان مور، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال التكنولوجيا، في طريقه إلى المطار لاستقبال ابنته عندما بدأ يشعر بالتعب، ويقول إنه شعر بالدوار واعتقد أن التوقف السريع قد يساعده على الشعور بالتحسن.

تتوفر إشعارات معدل ضربات القلب المرتفع والمنخفض على Apple Watch Series 1 والإصدارات الأحدث، وهي مخصصة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا وما فوق.

هناك العديد من الحالات التي ساعدت فيها Apple Watch في إنقاذ حياة، إما من خلال إشعارات الصحة أو المراقبة أو ميزة SOS للطوارئ، وخاصة بالنسبة لكبار السن، بالطبع، لا ينبغي أن تنشغل بفحص صحتك طوال الوقت، واستخدام Apple Watch بدلاً من الطبيب ليس بالأمر الصحيح، ولكن مراقبة صحتك أمر رائع ويمكن أن يمنع حدوث المشكلات.