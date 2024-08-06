شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: وجود هوايات ووقت فراغ يجعل العودة إلى العمل أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان زوكربيرج معروفًا ذات يوم بالرجل الذي يرتدي قميصًا رماديًا وهدفًا مفضلًا للمتصيدين على الإنترنت، وقد خضع لتحول كبير فى السنوات القليلة الماضية، ويُنظر إليه الآن على أنه شخصية أكثر قابلية للتواصل والتعامل، وهو الآن يُظهر المزيد من جانبه غير التقليدي، ويجلب عالمه الشخصي أمام متابعيه.

سواء كان ذلك ممارسة الجوجيتسو، أو تربية بعض أغلى الماشية في العالم، أو ركوب الأمواج مع العلم الأمريكي في يد وعلبة بيرة في اليد الأخرى، ولكن بالنسبة له، هذه الأنشطة ليست مجرد هوايات ولكنها أيضًا أنشطة تسمح لملياردير التكنولوجيا بالاسترخاء وإعادة شحن طاقته ليوم العمل التالي.

ففى مقابلة حديثة مع بلومبرج، كشف زوكربيرج أنه مؤخرًا كان يستمتع بالعديد من الأنشطة في وقت فراغه، بما في ذلك تربية الماشية وممارسة الجوجيتسو وركوب الأمواج، ومع ذلك، يقول إن هذه الهوايات أكثر من مجرد أنشطة ترفيهية بالنسبة له، تسمح له هذه الأنشطة بإعادة شحن طاقته والحفاظ على حياة متوازنة.

وقال رئيس Meta لبلومبرج: "ركوب الأمواج ممتع، القتال ممتع، بناء الأشياء ممتع حقًا، لذلك أعتقد أن هذا ما أفعله، أعني، الأشياء الأخرى هي - أعتقد أنها تبقيك متكاملًا".

وبينما يشارك زوكربيرج نظرة خاطفة على حياته كملياردير ثري ويوجه تحولًا شخصيًا، فإنه يقود Meta أيضًا من خلال تحول كبير في استراتيجية أعمالها، وبمجرد أن كانت مجرد تطبيق وسائط اجتماعية، أصبحت Meta الآن منافسًا قويًا في عالم الذكاء الاصطناعي، وتستثمر بكثافة في التقنيات المتقدمة.

وفي مقابلته، أقر زوكربيرج بأن تحول ميتا إلى عالم الميتافيرس - بعد إعادة تسمية الشركة من فيسبوك إلى ميتا في عام 2021 - كان له نتائج مختلطة، ومع ذلك، وسط كل التحولات، يركز الآن بشكل كامل على مبادرات ميتا للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نموذج اللغة الكبير مفتوح المصدر، لاما، وعلى عكس بعض المنافسين الذين يحتفظون بملكية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، تقدم ميتا لاما مجانًا، مما يسمح للمطورين الآخرين بالبناء عليها.

وعلى الرغم من أن ميتا تواجه ردود فعل عنيفة بسبب استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، يعتقد زوكربيرج أن هذه المخاطر تستحق المجازفة لمساعدة ميتا على البقاء قادرة على المنافسة في الجيل القادم من التكنولوجيا والبقاء ذات صلة بالصناعة للعقد القادم أو أكثر.

"هناك احتمال كبير أن تقوم العديد من الشركات الآن بالإفراط في البناء"، كما قال، "ولكن على الجانب الآخر، أعتقد أن جميع الشركات التي تستثمر تتخذ قرارًا عقلانيًا لأن الجانب السلبي من التخلف عن الركب هو أنك خارج الموقف فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأكثر أهمية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة".