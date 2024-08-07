شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة X تغلق مكتبها فى سان فرانسيسكو قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ستغلق شركة X قريبًا مكتبها القديم في سان فرانسيسكو وتنقل الموظفين إلى مكاتب في أماكن أخرى في منطقة الخليج، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، وتأتي ملاحظة ياكارينو للموظفين بعد عدة أسابيع من تهديد إيلون ماسك بنقل مقر X خارج كاليفورنيا إلى أوستن بولاية تكساس.

ووفقا لما ذكره موقع engadget"، أخبرت الموظفين أن الإغلاق سيحدث خلال "الأسابيع القليلة المقبل"، وأن الموظفين سيعملون من مساحة هندسية مشتركة في بالو ألتو تستخدمها أيضًا شركة xAI، بالإضافة إلى مواقع أخرى في سان خوسيه.

كانت علاقة تويتر، والآن X، متوترة مع قاعدتها الرئيسية منذ استحواذ ماسك على الشركة، حيث منع ماسك الموظفين من العمل عن بُعد بعد فترة وجيزة من توليه الشركة في عام 2022، وأمر العديد من عمال تويتر بالعودة إلى المكتب في حي ميد ماركت في سان فرانسيسكو.

في وقت لاحق، وقع في مشكلة مع إدارة تفتيش المباني في المدينة لتثبيت علامة X عملاقة وامضة أعلى المبنى، ولتحويل مساحات المكاتب إلى غرف فندقية لينام فيها الموظفون.

كما رفع مالك العقار دعوى قضائية ضد X بسبب عدم دفع الإيجار، وفقًا لما ذكرته صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في وقت سابق من هذا العام، لكن تم رفض الدعوى لاحقًا.

وعلى الرغم من شكاوى إيلون ماسك المتكررة بشأن سان فرانسيسكو وقادتها المنتخبين، إلا أنه كان تعهد سابقًا بالاحتفاظ بالمقر الرئيسي للشركة في المدينة، لكن هذا الأمر تغير أيضا.