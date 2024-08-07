شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار Safari التجريبى يحظر عوامل التشتيت ومنها النوافذ المنبثقة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أبل تقديم التحديثات إلى الإصدارات التجريبية التي أتاحتها للمختبرين الأوائل، حيث أطلقت الشركة الإصدار التجريبي الخامس للمطورين على تلك المنصات، ومعه تأتي بعض التغييرات على Safari وPhotos، حيث يحصل متصفح أبل على بعض الأدوات التي يمكن أن تجعل تصفح صفحات الويب المزدحمة والمربكة اليوم أقل تشتيتًا، مع ميزة تسمى Distraction Control.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، هذا ليس المقصود منه أن يكون أداة لحظر الإعلانات، إنه لأجزاء من الصفحة تشتت انتباهك، مثل تراكب يطلب منك الاشتراك أو حتى يطلب استخدام ملفات تعريف الارتباط أو غيرها من النوافذ المنبثقة أمامك.

يمكنك الضغط على زر قائمة الصفحة في حقل البحث ثم يمكنك الضغط فوق "إخفاء العناصر المشتتة للانتباه" والانتقال إلى اختيار أجزاء الصفحة التي تريد تصفيتها، بعد ذلك، سيتم حظر هذا الجزء على هذا النطاق عند التقدم في الزيارات المتكررة.

لكن هناك بعض التحذيرات المهمة، ففي المرة الأولى التي تضغط فيها على Distraction Control، ستعلمك أبل أنها لن تزيل الإعلانات أو المناطق الأخرى التي قد يتغير فيها المحتوى أو يتم تحديثه بشكل دائم.

ستكون أنت أيضًا الشخص الذي يختار الأجزاء التي تريد إخفاؤها من الموقع، ولا يوجد ذكاء اصطناعي يكتشف تلقائيًا المكونات التي قد تعتبر مشتتة للانتباه، فسترى مخططًا أزرق فوق مناطق معينة ويمكنك الضغط لتحديدها.

ولم يتضح بعد كيف سيتعامل Distraction Control مع جدران الدفع، خاصة وأن هناك طرقًا مختلفة لحماية المحتوى.